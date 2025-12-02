Dopo Proton, Valve si spinge oltre: Lepton porta le app Android su Linux e SteamOS

Valve, storica promotrice del gaming su Linux, compie un ulteriore passo avanti nel rendere il suo ecosistema sempre più versatile, estendendo il supporto anche alle applicazioni Android. L’azienda ha infatti sviluppato un fork di Waydroid, battezzato ufficialmente Lepton, che fungerà da layer di compatibilità tra Linux e Android.

Lepton è il fratello di Proton: cos’è e come funziona

Lepton nasce sulla scia del successo di Proton, il noto fork di Wine che ha rivoluzionato il gaming su Linux permettendo di eseguire titoli Windows senza modificare il sistema operativo. Allo stesso modo, Lepton consente di eseguire app e giochi Android su un sistema Linux, sfruttando un container dedicato ottimizzato per SteamOS, il sistema operativo basato su Linux sviluppato dagli ingegneri Valve.

Attualmente, è già possibile eseguire software Android su Linux tramite Waydroid, ma Lepton introduce una versione personalizzata e integrata nell’ecosistema Valve, pensata per garantire performance ottimizzate, compatibilità con giochi VR e integrazione diretta con Steam.

Prime tracce e compatibilità con Steam Frame

Le prime conferme dell’esistenza di Lepton sono emerse dai changelog di Steam per titoli come Walkabout Mini Golf, un gioco VR disponibile su Meta Quest. Nei file di aggiornamento è comparso un file APK, suggerendo che Valve stia preparando un layer per eseguire giochi Android sul suo prossimo Steam Frame, un headset VR basato su SteamOS.

Documentazione e file di SteamDB confermano il brand Lepton, con logo e nome chiaramente ispirati a Waydroid. Non solo. La voce “Lepton Development” apparsa nello store di Steam è un’ulteriore evidente conferma di come Valve stia investendo seriamente nello sviluppo della tecnologia capace di portare le app Android su Linux.

Perché Valve vuole portare Android su Linux

Il successo di Proton ha dimostrato quanto un layer di compatibilità possa influire sulla diffusione di Linux in ambito gaming.

Steam Deck, grazie a Proton, ha portato migliaia di giochi Windows su Linux senza sacrificare l’esperienza utente. Valve sembra intenzionata a replicare questa strategia con Android: offrire agli utenti Linux e SteamOS la possibilità di accedere a titoli e applicazioni attualmente limitati ad altre piattaforme è un ottimo modo per estendere l’ecosistema.

Se Proton è utile anche per eseguire applicazioni Windows generiche in ambiente Linux, anche Lepton potrebbe estendere la compatibilità alle applicazioni Android, non soltanto ai giochi.

Tuttavia, va considerato che Lepton, essendo un fork di Waydroid, esegue Android in un container isolato. Alcune app che richiedono servizi Google (come Google Play Services), notifiche push, accesso a funzionalità hardware specifiche (GPS, sensori avanzati, fotocamera,…) o si appoggiano ai controlli di integrità di Play Integrity, potrebbero evidenziare comportamenti anomali o necessitare di ulteriori configurazioni.