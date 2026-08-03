Ricerca parla di Linux in crescita del 10% in Nordamerica: perché è un dato falsato?

Linux ha superato per la prima volta il 10% di quota nel mercato desktop del Nord America secondo i dati pubblicati da Statcounter, un risultato che segna un’evoluzione significativa per un sistema operativo tradizionalmente relegato a una nicchia di utenti esperti. Eppure, secondo l’analisi degli esperti, questo report potrebbe essere stato falsato da un particolare notato da pochi.

Per oltre due decenni Linux ha mantenuto una presenza limitata sui computer desktop, mentre dominava infrastrutture server, supercomputer e dispositivi embedded. Oggi lo scenario appare diverso: la maturazione delle distribuzioni moderne, il miglioramento del supporto hardware e la diffusione di strumenti multipiattaforma stanno contribuendo ad abbassare la soglia di ingresso per un numero sempre maggiore di utenti.

Il traguardo del 10% secondo Statcounter

I dati riportati da Statcounter indicano che Linux ha raggiunto il 10,04% del mercato desktop nordamericano, superando una soglia simbolica che fino a pochi anni fa sembrava difficilmente raggiungibile. Windows rimane il sistema operativo dominante, mentre macOS conserva una posizione stabile; tuttavia la crescita della piattaforma open source rappresenta uno dei cambiamenti più evidenti nelle statistiche più recenti.

Diversi fattori stanno contribuendo alla crescita della piattaforma. Uno dei più importanti riguarda la conclusione del supporto ufficiale di Windows 10 relativa a ottobre 2025. Molti computer perfettamente funzionanti non soddisfano i requisiti hardware di Windows 11, in particolare quelli relativi al TPM 2.0 e ai processori supportati. Invece di sostituire il computer, una parte degli utenti sceglie di installare distribuzioni Linux come Ubuntu, Linux Mint, Fedora o Debian, che continuano a supportare hardware meno recente.

Anche il software disponibile è cambiato profondamente. Browser, suite da ufficio, strumenti di sviluppo, piattaforme cloud e numerose applicazioni professionali funzionano ormai in modo praticamente identico su Windows, macOS e Linux. L’adozione diffusa di tecnologie web e di framework multipiattaforma ha ridotto molte delle incompatibilità che in passato rappresentavano un ostacolo importante.

Steam Deck e il gaming hanno cambiato la percezione della piattaforma

Uno degli elementi che ha contribuito alla diffusione di Linux è rappresentato dal successo di Steam Deck. La console portatile di Valve utilizza SteamOS, una distribuzione Linux ottimizzata per il gaming, dimostrando che il sistema operativo può gestire anche videogiochi moderni con prestazioni elevate.

Parallelamente, il progetto Proton ha ampliato in maniera considerevole il catalogo dei giochi compatibili con Linux senza richiedere versioni native. Migliaia di titoli Windows risultano oggi eseguibili con livelli di compatibilità spesso molto elevati, eliminando uno dei principali limiti che avevano frenato la diffusione del sistema operativo tra gli utenti domestici.

La crescente popolarità degli strumenti di intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore elemento favorevole. Molti framework utilizzati per il machine learning, come PyTorch e TensorFlow, vengono sviluppati e ottimizzati principalmente in ambiente Linux. Anche chi lavora nello sviluppo software trova nella piattaforma un ambiente particolarmente adatto grazie alla disponibilità di strumenti open source, container Docker, Kubernetes e tecnologie cloud native.

Perché questa crescita è da interpretare con cautela

Il recente superamento della soglia del 10% ha suscitato entusiasmo nella comunità open source. Un’analisi pubblicata da Windows Latest invita però a interpretare quei numeri con maggiore prudenza, sostenendo che una parte della crescita potrebbe non riflettere un reale incremento degli utenti desktop, bensì l’aumento del traffico generato da AI bot e sistemi automatizzati che utilizzano Linux come piattaforma di esecuzione.

La questione non mette necessariamente in discussione la crescita del sistema operativo, ma ricorda un aspetto spesso trascurato: le quote di mercato elaborate da Statcounter si basano sul traffico web raccolto dai siti che adottano il suo codice di monitoraggio e non sul numero effettivo di installazioni dei sistemi operativi. In presenza di cambiamenti significativi nel tipo di visitatori che raggiungono quei siti, anche le statistiche possono subire variazioni rilevanti.

Statcounter analizza miliardi di pagine visitate ogni mese attraverso una rete di siti che integrano il suo sistema di raccolta dati. Il sistema identifica il browser e altri dati durante la navigazione, classificando il dispositivo in base al sistema operativo rilevato.

Questo approccio offre una fotografia molto ampia dell’utilizzo del web, ma non rappresenta direttamente il numero di computer in circolazione. Se un determinato tipo di client effettua un numero molto elevato di richieste HTTP, il suo peso statistico aumenta anche se non corrisponde a un incremento proporzionale degli utenti reali.

Il ruolo crescente dei crawler basati sull’AI

Windows Latest evidenzia come il traffico Internet stia cambiando rapidamente a causa della diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale. Motori di ricerca AI, sistemi di retrieval, agenti autonomi e servizi di addestramento visitano quotidianamente milioni di pagine web per raccogliere informazioni o aggiornare i propri indici. La maggior parte di questi servizi opera su infrastrutture Linux.

Server ospitati nei data center, container Docker, macchine virtuali Kubernetes e ambienti cloud utilizzano quasi sempre distribuzioni Linux per ragioni di stabilità, scalabilità e disponibilità del software. Se tali sistemi visitano siti che partecipano al circuito di Statcounter, contribuiscono inevitabilmente alle statistiche del sistema operativo.

L’ipotesi avanzata da Windows Latest non implica che Linux non stia guadagnando utenti desktop. Esistono infatti numerosi fattori che sostengono una crescita concreta. Secondo il sito, il problema riguarda soprattutto l’entità dell’aumento registrato negli ultimi mesi. Se una quota crescente del traffico proviene da crawler AI eseguiti su server Linux, la percentuale osservata potrebbe sovrastimare la presenza del sistema operativo sui computer utilizzati quotidianamente dagli utenti.