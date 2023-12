Android, 9 app alternative a Diario di Apple

Durante gli ultimi giorni si sta parlando insistentemente del nuovo aggiornamento riportato da tutti gli iPhone compatibili ad iOS 17.3. La nuova versione del software di Apple ha portato con sé diverse novità che hanno riguardato la risoluzione di molti bug ma anche qualcosa di tangibile.

Tra le grandi aggiunte, ecco la tanto chiacchierata applicazione Diario, lanciata per essere utilizzata come un vero e proprio diario personale. Al suo interno gli utenti potranno immagazzinare tutto ciò che vogliono tra testi, immagini, video e molti altri contenuti.

Si tratta di un’applicazione molto interessante visto che è in grado di interpellare costantemente l’utente. Con l’impostazione apposita attiva, ricorderà di scrivere qualcosa su nuovi luoghi visitati, canzoni ascoltate o in merito agli allenamenti completati.

L’applicazione diario di Apple è solo ed esclusivamente per gli utenti in possesso di un iPhone, ma qualcosa si starebbe già muovendo. Nelle ultime ore infatti sarebbero spuntate fuori diverse applicazioni di terze parti lato Android in grado di offrire un’esperienza simile. Ce ne sono addirittura 9, tutte da scoprire.

Apple copiata da sviluppatori di terze parti: ecco le 9 copie di “Diario” su Android

Nell’elenco qui in basso potete notare i titoli delle applicazioni che sono disponibili all’interno del Play Store di Google per tutti gli utenti Android. Intente a riprendere quanto disponibile nella nuova applicazione di Apple, queste proposte sono disponibili in doppia versione. Tutte le applicazioni che notate infatti, come indicato, esistono sia gratis che a pagamento mensile.