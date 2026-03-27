Google dice che Android ora naviga più veloce di iPhone: su cosa si basa

Il miglioramento della velocità di caricamento delle pagine Web sui dispositivi mobili resta uno dei campi di battaglia sui quali si misurano gli sviluppatori di browser e si verificano le abilità dei motori di rendering. Con una comunicazione pubblicata sul blog ufficiale, il team Chromium, browser dal quale prendono le mosse prodotti come Chrome, Edge, Opera, Vivaldi e molti altri, ha evidenziato un risultato rilevante: Android ha raggiunto un nuovo record nel caricamento delle pagine Web, che lo pone una spanna davanti a iOS.

Gli iPhone non sono mai citati (e neppure il sistema operativo iOS) ma il riferimento a “Competing mobile phone platform” nei dati statistici è inequivocabile.

Le metriche citate dal progetto Chromium si basano su indicatori consolidati come Speedometer e altre suite di benchmark che simulano scenari reali di navigazione. Nel corso degli ultimi anni, Android ha registrato incrementi progressivi, ma il salto recente si distingue per ampiezza e continuità. Il merito va attribuito a un lavoro coordinato tra sviluppo del browser e ottimizzazioni a livello di sistema, con interventi che toccano componenti critici come il motore JavaScript e il sottosistema grafico.

Ottimizzazioni del motore JavaScript e impatto sulle prestazioni

Una parte centrale dei miglioramenti riguarda V8, il motore JavaScript utilizzato da Chromium e da Chrome.

Gli sviluppatori hanno introdotto ottimizzazioni mirate nella compilazione Just-In-Time (JIT) e nella gestione delle strutture dati interne, riducendo il tempo necessario per eseguire codice complesso. Le modifiche includono inoltre una migliore previsione dei tipi e una riduzione delle “de-ottimizzazioni” durante l’esecuzione.

Una serie di modifiche apportate al garbage collector, il sistema che gestisce automaticamente la memoria liberando quella non più utilizzata, hanno ridotto le pause avvertiti dall’utente durante l’elaborazione di pagine e applicazioni Web articolate.

Il sistema ora gestisce in modo più efficiente la memoria temporanea, limitando i picchi di latenza durante l’interazione con applicazioni Web complesse. Il risultato si traduce in un incremento tangibile della reattività, soprattutto su dispositivi di fascia media sui quali le risorse risultano più limitate.

Rendering e pipeline grafica: meno latenza, più fluidità

Un altro fronte riguarda il motore di rendering Blink. Gli aggiornamenti hanno migliorato la gestione del layout e del painting, con una riduzione delle operazioni ridondanti. Il sistema ora evita ricalcoli completi quando possibile, sfruttando cache interne e tecniche di invalidazione selettiva.

La pipeline grafica ha beneficiato di un’integrazione più stretta con il sottosistema GPU di Android. L’uso più efficiente di thread dedicati e buffer grafici riduce il tempo tra input dell’utente e aggiornamento visivo. Il miglioramento appare evidente nello scrolling e nelle animazioni, dove la frequenza dei frame resta più stabile anche in condizioni di carico elevato.

Gestione della memoria e isolamento dei processi

Le prestazioni non dipendono solo dalla velocità pura, ma anche dalla stabilità. Chrome su Android ha affinato il modello di isolamento basato su processi multipli, introducendo strategie più intelligenti per la sospensione e il recupero delle schede inattive. Il sistema evita di liberare risorse in modo aggressivo quando non necessario, preservando lo stato delle pagine e riducendo i tempi di ricarica.

La gestione della memoria sfrutta tecniche di compressione e deduplicazione per contenere l’uso della RAM. Su dispositivi con configurazioni limitate, queste ottimizzazioni permettono di mantenere attive più schede senza impatti evidenti sulle prestazioni generali.

Il miglioramento registrato su Android supera in alcuni casi il 30% rispetto alle versioni precedenti. È tuttavia bene tenere in considerazione che nella navigazione quotidiana, le prestazioni dipendono anche da fattori esterni: qualità della rete, ottimizzazione dei siti e carico del dispositivo. Tuttavia, i risultati indicano una direzione chiara: la piattaforma mobile riduce progressivamente il divario rispetto ai sistemi desktop.