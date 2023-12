Android: arriva patch di sicurezza di dicembre, risolte vulnerabilità critiche

Proprio mentre il CEO di Google, Sundar Pichai, avverte il pubblico della pericolosità delle app esterne a Google Play, il team del robottino verde interviene sui dispositivi Android rilasciando il nuovo aggiornamento di sicurezza di dicembre per tutti i device compatibili e che risultano ancora supportati. Il bollettino di sicurezza di dicembre 2023 è ufficialmente stato pubblicato dal gigante di Mountain View e conferma l’implementazione di quasi 100 fix, tra cui figurano anche vulnerabilità di gravità “critica” ed “elevata”.

Il bollettino sulla sicurezza Android di dicembre 2023 include, come da prassi, tutti i dettagli tecnici relativi alle correzioni di sicurezza introdotte nelle patch 2023-12-01, 2023-12-05 e successive eventuali. In questo frangente specifico si parla di ben 85 vulnerabilità risolte, compresa una falla critica con la quale i malintenzionati del caso possono eseguire codice remoto senza bisogno dell’interazione dell’utente.

Ovviamente non mancano decine di fix per componenti MediaTek, Unisoc e Qualcomm, inclusi alcuni casi closed source di cui non si possono diffondere ulteriori dettagli. L’idea, dunque, è quella di fornire a tutti i produttori la nuova base con cui preparare la patch di sicurezza del mese e permettere agli utenti in possesso di smartphone e tablet ancora supportati di rimanere al sicuro dalle minacce più pericolose scoperte da novembre in avanti.

Per il momento anche su Google Pixel questo update non risulta essere arrivato; molto probabilmente, la patch approderà assieme al Pixel Feature Drop dello stesso mese in un unico, grande aggiornamento.