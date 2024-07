Android Auto consentirà di gestire la radio con il nuovo aggiornamento

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Google sarebbe in procinto di fare una grande mossa da destinare al suo sistema per auto. Il colosso infatti avrebbe intenzione di migliorare le capacità di controllo multimediale di Android Auto integrando la possibilità di controllare la radio del veicolo.

Attualmente Android Auto supporta principalmente app per smartphone per musica e podcast, come YouTube Music e Spotify. Tuttavia, questa modifica imminente potrebbe semplificare finalmente la gestione delle varie stazioni radio preferite nonché i contenuti multimediali dello smartphone, proprio come se Android Auto facesse parte di default della vettura.

Android Auto: a breve Google integrerà la possibilità di gestire la radio

Attualmente alcune auto consentono l’ascolto simultaneo della radio integrata e di Android Auto, ma ciò può risultare scomodo ed anche potenzialmente pericoloso durante la guida. La nuova funzionalità di Google mira dunque a semplificare tutto ciò aggiungendo il controllo diretto della radio. Tutto ciò avverrebbe proprio dall’interno del software di Android Auto.

La prova dell’esistenza di questa funzionalità è stata trovata nel codice delle recenti versioni 12.3 e 12.4. Qui sono stati scoperti riferimenti ai controlli “Autoradio“, a partire dal cambio AM/FM fino al supporto “Radio HD“. Anche se le modalità di implementazione di questa soluzione non sono ancora chiare, la funzione potrebbe apparire come un’app dedicata all’interno del sistema. Non è esclusa la possibilità che possa essere introdotto un semplice collegamento all’interfaccia della radio.

È d’obbligo ricordare che questa funzionalità non è ancora disponibile per gli utenti. Potrebbero essere necessari degli aggiornamenti software da parte dei produttori delle automobili per far funzionare il tutto senza problemi. Tuttavia, le basi ci sono e Google ci sta lavorando attivamente.

Sebbene si tratti di una novità entusiasmante per gli utenti di Android Auto, è importante ricordare che questi sono solo suggerimenti al momento presenti nel codice dell’app. Ci saranno delle novità durante i prossimi giorni.