Android Auto riassumerà i messaggi ricevuti grazie all’AI

Google sta lavorando per permettere al proprio assistente di riassumere le conversazioni degli utenti e i messaggi quando si utilizza Android Auto. Questa nuova funzionalità è stata scoperta nel codice dell’ultima versione beta dell’app e sfrutterà l’intelligenza artificiale. Ad oggi Android Auto legge ad alta voce i messaggi ricevuti. Tuttavia, quando si tratta di conversazioni impegnative, come ad esempio chat di gruppo, le cose possono complicarsi un po’. Proprio per questo motivo Google ha deciso affidarsi all’intelligenza artificiale. Come avverte Google nel processo configurazione della nuova funzionalità, essendo prodotti dall’AI, i riepiloghi dell’assistente possono contenere degli errori. Inoltre, tale funzionalità dovrebbe interessare (almeno in una fase iniziale) solo gli SMS e le chat RCS dell’app Google Messaggi.

Android Auto e non solo: le app Google che riassumono i messaggi

Attivare o disattivare tale funzionalità è semplice. Si troverà nelle Impostazioni di Android Auto alla voce “Mostra riassunto messaggi”. Fatto ciò, ogni qualvolta si ricevono diversi messaggi è possibile richiedere un riassunto. Android Auto non è l’unica applicazione che permette il riepilogo di messaggi. Ad esempio, Google Chat permette di ricapitolare gli spazi per concentrare le conversazioni. L’Assistente Google può fornire agli utenti un riepilogo dei messaggi persi in uno spazio, per aiutarli a stare al passo con la conversazione. Anche YouTube avrà un’opzione simile. In questo caso, la piattaforma permetterà di riassumere gli argomenti nei commenti ai video. Infine, lo scorso luglio, nella versione beta di Google Assistant 14.29 è stata individuata una funzionalità che permetteva di riassumere articoli e pagine web grazie all’intelligenza artificiale.

Le stringhe che descrivono la nuova funzionalità di Android Auto sono apparse nella versione 14.52 dell’app, attualmente in versione beta. L’azienda di Mountain View non ha rilasciato commenti in merito e quindi non è chiaro quando la nuova funzionalità verrà lanciata. Tuttavia, è probabile che l’annuncio ufficiale possa avvenire entro i prossimi mesi.