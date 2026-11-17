Usare due smartphone Android con lo stesso numero telefonico passando dall’uno all’altro senza trasferire manualmente la SIM o riconfigurare la eSIM: è l’obiettivo di Android Fast Switch, una nuova funzionalità sulla quale Google sta lavorando e che potrebbe modificare radicalmente la gestione della connettività mobile. Il meccanismo promette di attivare il servizio cellulare sul telefono che l’utente sblocca, mantenendo un unico numero associato a entrambi i dispositivi.

La novità emerge dall’analisi del codice di Google SIM Manager: non si tratta ancora di una funzionalità annunciata ufficialmente.

I ricercatori hanno in questi giorni individuato stringhe e messaggi che descrivono un sistema in preparazione. L’iniziativa segue la comparsa di iPhone Handoff in iOS 27, una soluzione analoga che Apple ha iniziato a sviluppare per consentire la condivisione dell’utenza mobile tra due iPhone.

Google aveva già introdotto strumenti per facilitare il trasferimento delle eSIM tra smartphone, annunciando le prime iniziative al Mobile World Congress del 2023. Il limite rimane però evidente: spostare un numero da un telefono all’altro richiede generalmente una procedura specifica, spesso subordinata al supporto dell’operatore. Fast Switch punta a eliminare proprio tale passaggio.

Android Fast Switch: come funziona il passaggio automatico tra due telefoni

Le informazioni più interessanti provengono dalle risorse interne dell’applicazione SIM Manager. Una stringa identificata come companion_profile_description_prefix descrive esplicitamente la possibilità di utilizzare un numero telefonico su un massimo di due smartphone; il servizio mobile passerebbe automaticamente al dispositivo che l’utente sblocca.

Immaginiamo di possedere un Google Pixel utilizzato quotidianamente e un secondo smartphone, magari più compatto o resistente, destinato alle attività sportive. Con Fast Switch si potrebbe prendere il secondo telefono, sbloccarlo e ritrovare la propria linea mobile senza intervenire sulle impostazioni della SIM.

Non sappiamo ancora se il passaggio avverrà attraverso due profili eSIM collegati, mediante una procedura automatizzata di attivazione oppure con un’altra architettura concordata con gli operatori.

Entrambi gli smartphone dovranno comunque utilizzare lo stesso account Google: il software prevede una richiesta di consenso che il proprietario della linea potrà accettare o rifiutare. Nel codice compaiono messaggi relativi al rifiuto dell’autorizzazione e alla scadenza del tempo disponibile per confermarla. Google sta quindi preparando controlli per impedire che un secondo dispositivo acquisisca l’accesso alla linea senza un’esplicita approvazione.

Il ruolo delle eSIM e perché gli operatori saranno decisivi

Nel caso delle eSIM, a differenza delle tradizionali schede rimovibili, il profilo dell’abbonamento risiede in un componente sicuro, denominato eUICC, che permette di scaricare e gestire le credenziali necessarie all’autenticazione sulla rete mobile.

Android utilizza il componente software Local Profile Assistant (LPA) per gestire le operazioni sui profili eSIM: le specifiche ufficiali di Google descrivono un trasferimento nel quale l’operatore autorizza l’operazione, disattiva il profilo sul dispositivo di origine e abilita quello sul telefono di destinazione.

Con Fast Switch la situazione diventerebbe più articolata: l’operazione potrebbe ripetersi ogni volta che l’utente cambia smartphone. Servirebbe quindi una gestione molto più rapida, senza compromettere i controlli di sicurezza e le regole di autenticazione della rete.

Un precedente interessante esiste già in Italia. Come abbiamo spiegato nell’articolo dedicato al trasferimento eSIM TIM sui Samsung Galaxy S26, alcune combinazioni di smartphone e operatore consentono di spostare il profilo senza ricorrere a un nuovo QR Code. Fast Switch avrebbe però un obiettivo diverso: rendere il passaggio ricorrente e automatico, anziché facilitare una migrazione occasionale.

Compatibilità, SMS e sincronizzazione: cosa manca ancora

Le stringhe individuate indicano che non tutte le SIM saranno compatibili: SIM Manager contiene infatti messaggi per segnalare profili non condivisibili e situazioni nelle quali occorre prima attivare la SIM sul telefono principale.

Rimangono inoltre domande importanti. La cronologia delle chiamate sarà sincronizzata? Gli SMS ricevuti sul primo telefono compariranno anche sul secondo? Cosa succederà se entrambi gli smartphone saranno accesi e sbloccati, oppure se uno perderà improvvisamente la connessione?

Il codice disponibile non fornisce ancora risposte. Non esistono nemmeno conferme sulla compatibilità con gli operatori italiani, sui modelli supportati o sulla data di rilascio. Alcuni indizi suggeriscono che Google stia preparando il supporto per i Pixel, ma non sappiamo quali generazioni potranno sfruttarlo.