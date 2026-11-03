Quick Share: Google prepara l'integrazione diretta nelle app Android e iOS

Condividere foto, video e documenti tra dispositivi diversi dovrebbe richiedere pochi secondi, senza passare da servizi cloud, applicazioni intermedie o procedure complicate. Google ha infatti annunciato l’arrivo di un pacchetto Quick Share SDK che permetterà agli sviluppatori di integrare direttamente nelle applicazioni Android e iOS il trasferimento di file tra dispositivi vicini. La novità, presentata durante l’Android Dev Summit 2026, arriverà nella prima metà del 2027 e potrebbe modificare sensibilmente il modo in cui smartphone e tablet scambiano contenuti.

Google introdusse Nearby Share nel 2020, proponendo un’alternativa ad AirDrop di Apple. Nel 2024, la collaborazione con Samsung portò all’unificazione dei sistemi di condivisione sotto il nome Quick Share. Il servizio oggi funziona su Android 6 e versioni successive, Chromebook e computer Windows compatibili; inoltre, Google ed Apple hanno esteso le possibilità di comunicazione con i dispositivi della Mela.

Ad agosto 2026 è stato inoltre nuovamente introdotto il tocco tra smartphone per attivare lo scambio di dati con Quick Share.

Finora, però, le applicazioni hanno utilizzato prevalentemente gli strumenti di condivisione messi a disposizione dal sistema operativo. Il nuovo SDK promette qualcosa di diverso: trasferire file direttamente dall’interfaccia delle applicazioni, affidando a Quick Share la gestione della comunicazione tra i dispositivi.

Quick Share diventa una funzione integrabile nelle applicazioni

Attualmente, un’app Android che vuole condividere un documento può ricorrere al meccanismo standard basato sugli Intent, per esempio mediante ACTION_SEND oppure ACTION_SEND_MULTIPLE . Il sistema operativo presenta quindi il pannello di condivisione, dal quale l’utente sceglie Quick Share e successivamente il dispositivo destinatario.

Con il nuovo SDK annunciato da Google, gli sviluppatori possono richiamare le funzionalità di condivisione direttamente dalle proprie applicazioni, senza obbligare l’utente a percorrere l’intera procedura attraverso il menu generale di Android.

Durante la presentazione, Google ha mostrato un’interfaccia sotto forma di bottom sheet, un pannello che compare nella parte inferiore dello schermo e permette di visualizzare un’anteprima dei file da inviare. L’utente resta così nell’applicazione che sta utilizzando, anziché passare all’interfaccia Quick Share a schermo intero.

Immaginiamo un’applicazione per la scansione dei documenti: dopo aver acquisito un PDF, l’utente potrebbe selezionare un dispositivo vicino e inviare immediatamente il file. Lo stesso meccanismo potrebbe risultare utile per editor fotografici, applicazioni aziendali, strumenti di progettazione e software che gestiscono file di grandi dimensioni.

Il vantaggio non riguarda soltanto la riduzione dei passaggi. Un’integrazione diretta consente agli sviluppatori di incorporare il trasferimento nel normale flusso operativo dell’applicazione, senza dover progettare e mantenere un proprio sistema per individuare i dispositivi e trasportare i dati.

Come funziona tecnicamente il trasferimento: Wi-Fi Direct e connessioni locali

Google ha spiegato che la tecnologia sfrutta Wi-Fi Direct sui dispositivi compatibili e può occuparsi autonomamente della creazione di hotspot quando necessario.

Wi-Fi Direct consente a due dispositivi di stabilire una connessione wireless senza dipendere da un router tradizionale: la tecnologia prevede la negoziazione dei ruoli e la formazione di un gruppo di comunicazione, nel quale uno dei dispositivi assume la funzione di Group Owner.

La possibilità di collegare direttamente due terminali riduce la dipendenza dall’infrastruttura di rete disponibile. In un ufficio, per esempio, una rete Wi-Fi potrebbe impedire la comunicazione diretta tra client attraverso meccanismi di isolamento; un collegamento dedicato può aggirare tale limitazione, purché hardware, sistema operativo e condizioni radio lo consentano.

Quick Share utilizza anche Bluetooth per le operazioni di individuazione e disponibilità dei dispositivi. Il trasferimento effettivo può invece sfruttare collegamenti Wi-Fi più veloci. Bluetooth non deve trasportare l’intero contenuto, soprattutto quando si tratta di video o archivi molto voluminosi.

Google promette inoltre una latenza ridotta e velocità elevate, lasciando al servizio la scelta e la configurazione dei collegamenti disponibili. Va detto però che non sono ancora disponibili benchmark pubblici specifici dello SDK: prestazioni effettive, tempi di negoziazione e comportamento su hardware differenti dovranno essere verificati quando Google distribuirà gli strumenti di sviluppo.

Foto e video senza compressione: perché è una caratteristica importante

Google sottolinea che Quick Share permette di trasferire fotografie e filmati senza doverli comprimere preventivamente.

Un’immagine JPEG da 12 MB, per esempio, può attraversare il collegamento locale senza che il servizio debba produrne una copia a risoluzione inferiore. Anche un video 4K può mantenere il proprio contenuto originale, evitando le alterazioni introdotte da una ricodifica con perdita.

Quick Share, tuttavia, non impedisce a un’app di modificare i file prima dell’invio: se un editor esporta un’immagine compressa, il destinatario riceverà quella versione. Per trasferire realmente l’originale, il software deve fornire al servizio i dati corretti.

Dal punto di vista tecnico, il trasferimento senza ricodifica può preservare anche metadati incorporati nei file, come le informazioni EXIF delle fotografie, purché presenti nel contenuto inviato. È un vantaggio per fotografi e professionisti, ma introduce una considerazione sulla riservatezza: i metadati possono contenere informazioni sul dispositivo utilizzato e, in alcuni casi, coordinate geografiche.

Il supporto alla condivisione offline costituisce un altro elemento centrale dell’annuncio. Google presenta il nuovo SDK come una soluzione utilizzabile anche in assenza di una connessione cellulare o di un accesso a Internet.

Nei trasferimenti locali diretti, infatti, i dati possono viaggiare attraverso il collegamento stabilito tra i due dispositivi, senza raggiungere server remoti. Si tratta di una caratteristica interessante per chi lavora in mobilità, per applicazioni utilizzate in ambienti industriali o per lo scambio di documenti in luoghi con copertura limitata.

Quick Share su iPhone: cosa cambia rispetto ad AirDrop

Google ha confermato che renderà disponibile anche un Quick Share SDK per iPhone, consentendo alle applicazioni di terze parti di incorporare le funzionalità di trasferimento.

Come anticipato in precedenza, il rapporto tra Quick Share e il mondo Apple è già cambiato: Google supporta infatti lo scambio diretto con AirDrop sui dispositivi Android compatibili. La documentazione ufficiale descrive anche un’altra possibilità: utilizzare un codice QR per trasferire contenuti verso iPhone, iPad e Mac quando manca la compatibilità diretta.

Nel caso dell’interoperabilità diretta con AirDrop, i dispositivi comunicano in locale; nel secondo caso, Google carica i file cifrati sui propri server e li rende scaricabili attraverso un collegamento, disponibile per 24 ore. Quest’ultima procedura richiede quindi una connessione Internet e non equivale a un trasferimento peer-to-peer completamente locale.

Il nuovo SDK rappresenta un ulteriore passo: non si limita a rendere possibile lo scambio con un iPhone, ma offre agli sviluppatori iOS uno strumento per integrare Quick Share nelle proprie applicazioni.