Google ha appena annunciato nuovi aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano dispositivi Android. La novità di maggior rilievo riguarda Google Messaggi, che a partire da oggi permette di modificare i messaggi dopo che sono stati inviati. Entro un massimo di 15 minuti, però.

Per modificare un messaggio inviato basta tenere premuto su un messaggio RCS e selezionare l’icona della matita che appare in alto (accanto a quelle di altri strumenti). Proprio come avviene su altre piattaforme di messaggistica, come WhatsApp, il messaggio viene segnalato come “modificato” con una apposita etichetta.

Questa nuova utile funzionalità è in fase di rilascio su tutti gli smartphone che eseguono Android 8 o versioni successive.

Android: le altre novità del feature drop di maggio

Quello dei messaggi non è l’unico upgrade annunciato da Google in questo feature drop di maggio. Ci sono infatti altre sei novità da segnalare, tra cui l’Hotspot istantaneo, utile per connettere un tablet Android o un Chromebook all’hotspot dello smartphone Android con un solo tocco e senza la necessità di inserire una password. Questa miglioria si traduce anche nella possibilità di passare da un dispositivo all’altro durante una chiamata Google Meet semplicemente premendo sull’icona Cast.

Ad arricchire l’esperienza degli utenti ci pensano poi il widget Preferiti di Google Home per controllare i dispositivi smart direttamente dalla Home (disponibile da oggi in anteprima pubblica) e la tile e la complicazione di Google Home Favorites per gli smartwatch Wear OS.

Completano il feature drop per dispositivi Android l’aggiornamento di Emoji Kitchen con nuove combinazioni di sticker, l’aggiunta di PayPal in Google Wallet per Wear OS come metodo di pagamento (solo USA e Germania) e il supporto delle chiavi digitali per alcune auto (al momento solo MINI, ma in futuro si aggiungeranno anche alcuni modelli Mercedes-Benz e Polestar).