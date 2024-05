Android, Gemini aiuterà gli utenti a scoprire le truffe facilmente

Durante la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori I/O 2024, Google ha svelato numerose nuove caratteristiche e funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Una di queste è una feature che, stando a quanto mostrato, sarà in grado di avvisare gli utenti riguardo alle chiamate truffa, il tutto mentre si è al telefono.

Questa nuova funzionalità anti-frode farà parte di uno dei nuovi aggiornamenti che arriverà per Android. Utilizzerà Gemini Nano, il modello più piccolo della famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni del colosso di Mountain View, progettato appositamente per essere eseguito sul dispositivo senza la necessità di doversi connettere al cloud.

L’anti-truffa con Gemini Nano: ecco come funzionerà

Il funzionamento a quanto pare è molto semplice ed intuitivo. Il sistema invierà una notifica se l’intelligenza artificiale dovesse rilevare “modelli di conversazione comunemente associati alle truffe“. Ad esempio, l’utente riceverà un avviso se qualcuno si presenterà come un impiegato bancario intento a voler trasferire fondi o pagare con una carta regalo. Stessa cosa nel caso in cui qualcuno dovesse chiedere agli utenti informazioni personali come PIN o password della carta.

Google afferma che ogni processo di protezione avverrà direttamente sul dispositivo dell’utente, quindi la conversazione resterà privata. Inoltre, la funzionalità sarà attivabile a discrezione del pubblico, per cui se si sceglierà di non attivarla, non ci sarà alcuna costrizione.

Infatti Gemini Nano garantisce che ciò che avviene nel sistema non vada a caricarsi automaticamente sul cloud. Essenzialmente le conversazioni al telefono saranno ascoltate, ma non ci sarà alcun tipo di diffusione degli audio. Al momento non è ancora nota una data di rilascio fissa, ma Google prevede comunque di fornire maggiori dettagli entro la fine dell’anno.

Sembra essere la soluzione giusta per tutte le chiamate truffa che sono state in grado di ridurre a zero i conti correnti degli utenti. A breve ci saranno novità.