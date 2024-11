Android: il Play Store svela l'arrivo di alcuni nuovi dispositivi

All’interno del Play Store di Google, un nuovo aggiornamento avrebbe svelato anzitempo l’arrivo di nuovi dispositivi Android che potrebbero risultare molto interessanti. Dando uno sguardo al codice dell’ultima versione rilasciata infatti sono emersi alcuni dettagli che avrebbero preso noto il supporto per dispositivi XR. Questo fa dunque pensare al lancio di nuovi dispositivi che faranno parte del mondo dei visori e degli smartphone della prossima generazione.

Android: il Play Store svela l’arrivo di nuovi dispositivi XR, ecco cosa sono

Alcune fonti hanno riferito dell’arrivo prossimo di nuovi dispositivi nel mondo Android. A quanto pare ad influire sarebbe stato l’ultimo aggiornamento rilasciato per il Play Store di Google, che avrebbe infatti svelato il supporto per nuovi dispositivi XR. Questi, che comprendono realtà aumentata e realtà virtuale, potrebbero dunque arrivare per mettere in difficoltà il Vision Pro di Apple. Questo lascia intuire che Google potrebbe presto annunciare un headset XR in grado di fornire un’esperienza totalmente nuova agli utenti legati al sistema operativo Android.

Il tutto avviene combinando il mondo reale con alcuni elementi virtuali. Al momento non filtra alcun tipo di conferma ufficiale, ma tutto sembra essere indirizzato ad un visore avanzato in via di sviluppo in casa Google. L’azienda americana potrebbe collaborare con altri produttori legati al mondo Android per portare qualcosa di nuovo a disposizione degli utenti.

L’aggiornamento menziona anche un miglioramento delle funzionalità di gestione dei dispositivi. Questo potrebbe implicare che Google stia lavorando per integrare meglio l’ecosistema Android con i nuovi dispositivi XR, offrendo un’esperienza più fluida e connessa.

Al momento, non ci sono date ufficiali, ma visto che queste informazioni sono già nel Play Store, è probabile che Google faccia un annuncio prossimamente. Molto presto dunque l’universo Android potrebbe ampliarsi ulteriormente, arrivando a competere con Apple anche nel campo dei visori. Seguiranno nuovi aggiornamenti in merito alla faccenda.