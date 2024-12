Android ora supporta le foto in sequenza rapida scattate su iPhone

Un recente aggiornamento dell’app Android Switch introduce il supporto per il trasferimento delle foto scattate in modalità Sequenza rapida su iPhone verso i dispositivi della serie Pixel. Questo rende più semplice per gli utenti iPhone passare a uno smartphone Android senza perdere le foto scattate in questa modalità.

Come funziona il trasferimento delle foto in sequenza

Grazie all’aggiornamento, le immagini catturate con iPhone in modalità Sequenza rapida possono essere trasferite interamente sui dispositivi Pixel. Questo avviene sia tramite connessione cablata che in modalità wireless, rendendo il processo più flessibile per gli utenti.

Le foto in sequenza, che su iPhone vengono organizzate in pile, vengono trasferite mantenendo questa struttura, anche se potrebbero esserci piccole differenze nel modo in cui vengono visualizzate su Google Foto, rispetto a Apple Foto. Paul Dunlop di Google ha infatti spiegato che i due sistemi gestiscono i set di immagini in modo diverso.

Per chi non la conosce, questo tipo di opzione, o meglio modalità, risulta utilissima per catturare i soggetti in movimento. Si possono infatti scattare immagini in pochissimi secondi, riuscendo a garantire all’utente la scelta tra quelle che sono venute meglio. In questo modo sarà molto più semplice mettere in comunicazione i due principali sistemi operativi Android ed iOS.

L’aggiornamento fa parte degli sforzi di Google per migliorare l’esperienza di migrazione degli utenti iPhone verso dispositivi Android. Recentemente, Android Switch ha anche introdotto il supporto per il trasferimento delle Live Photos, le immagini animate catturate su iPhone.

Le sfide nella migrazione da iPhone ad Android

Nonostante questi miglioramenti, il passaggio da iPhone ad Android non è ancora del tutto fluido. Al momento non è possibile trasferire direttamente le applicazioni installate su iOS, che devono essere scaricate e configurate manualmente su Android. Questo rappresenta ancora un ostacolo per molti degli utenti che vorrebbero cambiare sistema operativo.