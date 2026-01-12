Android può fare upscaling 16X con AI da solo: un'app per fare tutto in locale senza cloud

RendrFlow è un’applicazione Android che sfrutta CPU, GPU e in futuro anche NPU per estendere la dimensione delle immagini fino a 16 volte direttamente sul dispositivo, senza trasferire dati su server esterni. Offre modalità ad alte prestazioni e strumenti AI locali.