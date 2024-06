Android: test per funzione che disattiva display in caso di inutilizzo

Sembra che Google sia a lavoro per introdurre una nuova e interessante funzionalità per gli smartphone Android.

La funzione, illustrata da 9to5Google, per ora viene definita come timeout adattivo e sembra essere attualmente in fase di test, con un possibile lancio ufficiale entro la fine dell’anno.

A livello pratico, il timeout adattivo dovrebbe agire attraverso sensori, sfruttando gli stessi come i rilevatori di prossimità. Questi dovrebbero consentire al dispositivo di capire se l’utente sta utilizzando il telefono e, in caso contrario, disattivare il display.

La possibile implementazione avrebbe un risvolto pratico per quanto concerne i consumi della batteria senza influire sull’esperienza utente durante l’utilizzo del telefono. Un aspetto non da poco, anche se le tante novità relative ad Android 15 potrebbero facilmente mettere in ombra questa funzione alquanto interessante.

La nuova funzione timeout adattivo non è l’unica novità in vista per gli utenti Android

Gli esperti, pur avendo intravisto del codice che riguarda tale funzione, non hanno potuto attivare nessun tipo di flag per provarne il funzionamento. Pur avendo contattato Google per scoprire di più sul timeout adattivo, la compagnia di Mountain View non ha voluto rilasciare ulteriori informazioni.

Per Google, questa estate si prevede molto calda, con continui test sul software di Android 15 per individuale eventuali bug e problemi, preparando il nuovo OS per il lancio ufficiale che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo autunno. Nel frattempo, produttori come Motorola, Samsung e OnePlus sono in attesa per adottare il nuovo sistema operativo sui propri dispositivi.

Giusto nelle scorse ore si è parlato di come Android 15 permetterà di effettuare la diagnosi di eventuali problemi senza doversi affidare in modo diretto all’assistenza.