Annuncio ufficiale: Microsoft 365 Copilot arriva in Italia

L’annuncio arriva direttamente da Microsoft Italia, con Microsoft 365 Copilot che giunge dunque anche nel nostro paese.

Stiamo parlando di un vero e propri assistente digitale unificato in grado di combinare e bilanciare tutta la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni, noti come LLM, gli strumenti legati a Microsoft365 e l’elaborazione di dati aziendali.

L’Intelligenza Artificiale fornita da Microsoft, in questo modo, può interagire in maniera approfondita con Word, Excel e PowerPoint, aumentando la produttività dei dipendenti e, allo stesso tempo, dando libero sfogo alla loro creatività.

Microsoft 365 Copilot, però, non comporta solo una nuova interpretazione di strumenti già noti, ma anche l’introduzione di vere e proprie novità. Stiamo parlando di Microsoft 365 Chat, capace di combinate IA, Microsoft365 con eventi in calendario, posta elettronica, chat tra dipendenti e tanto altro.

Una vera e propria rivoluzione per molti ambienti lavorativi, con Microsoft impegnata a trasformare l’Intelligenza Artificiale in qualcosa di concreto e realmente utile per le imprese.

Microsoft 365 Copilot è il supporto ideale per impiegati e dipendenti

L’Intelligenza Artificiale generativa ha visto un boom durante gli ultimi dodici mesi, aprendo nuovi scenari economico-sociali.

Per capire la portata di questa rivoluzione, basti pensare che, secondo una ricerca di The European House – Ambrosetti e Microsoft Italia, queste nuove tecnologie possono portare a un valore aggiunto, a parità di ore di lavoro, pari a 312 miliardi di euro.

Per capire la portata di questi numeri, basti pensare che stiamo parlando al 18% dell’intero PIL italiano. In questo contesto, Microsoft 365 Copilot si propone proprio come un “copilota” di impiegati e dipendenti, capace di supportare gli stessi e di ampliare le loro capacità.

Il colosso di Redmond, però, non vuole trascurare un aspetto importante come trasparenza, privacy e utilizzo responsabile dell’IA generativa, per un beneficio collettivo. Proprio per questo motivo, Microsoft è impegnata nelle costruzione di sistemi sicuri, che permettono di aiutare organizzazioni pubbliche e private in questo delicato periodo di transizione.