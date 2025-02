Anthropic: nelle prossime settimane previsto lancio di nuovo modello AI

La startup di intelligenza artificiale Anthropic, che ha creato e gestisce Claude, si sta preparando al lancio di un nuovo modello AI che avverrà nelle prossime settimane.

Secondo un articolo presentato nelle scorse ore dal sito The Information, questo sarà una sorta di “ibrido“, capace di fornire sia risposte in tempi rapidi sia funzioni tipiche del ragionamento profondo. Stando alle informazioni finora disponibili, il modello offrirà la possibilità agli sviluppatori di gestire le risorse consumate dall’AI per limitare i costi legati a tale tecnologia.

Il modello di Anthropic, secondo quanto trapelato finora, dovrebbe superare le capacità di o3-mini-high di OpenAI in alcune attività di programmazione. Inoltre, si parla di enormi capacità nel contesto dell’analisi del codice e in altri aspetti legati prevalentemente al business.

Nuovo modello AI di Anthropic? Focus su analisi del codice e business

Ad aumentare l’attesa rispetto al nuovo modello AI di Anthropic è stato il CEO della compagnia, Dario Amodei, che intervistato da TechCrunch si è sbottonato rispetto alle sue capacità.

Per Amodei, è importante dare una chiara interpretazione dei modelli, differenziandoli dalla concorrenza. Il CEO ha ammesso di essere perplesso all’idea che vi siano modelli normali e modelli di ragionamento nettamente divisi tra loro. Giusto qualche settimana fa, lo stesso Amodei ha rivelato come Claude potrebbe presto essere dotato di una modalità vocale e di un sistema di memoria.

Una cosa è certa: il nuovo modello AI di Anthropic avrà a che fare con una schiera di agguerriti competitor. Oltre al boom di DeepSeek, al recente lancio di Mistral Small 3, gli altri nomi consolidati del settore come ChatGPT, Gemini e Copilot continuano a evolvere senza sosta, con continue funzioni e strumenti aggiuntivi proposti dagli sviluppatori.