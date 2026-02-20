Anthropic porta Claude in PowerPoint con il piano Pro: cosa cambia?

Il 20 febbraio 2026 potrebbe essere segnata una svolta considerevole nel contesto della produttività aziendale: da oggi, l’integrazione di Claude in PowerPoint non sarà più esclusiva dei clienti Max, Team ed Enterprise, di Anthropic, ma sarà finalmente incluso anche nel piano Pro da 20 dollari mensili.

Questa mossa rappresenta una democratizzazione concreta delle funzionalità AI, portando strumenti avanzati come la generazione automatica di slide e la conversione di elenchi puntati in grafici modificabili nelle mani di una platea molto più ampia. Fino ad oggi, queste possibilità erano appannaggio quasi esclusivo delle grandi aziende, ma ora diventano accessibili anche a freelance, startup e PMI, cambiando il paradigma della creazione di presentazioni.

Claude e Powerpoint: cosa cambia per i professionisti?

L’estensione di queste funzionalità alla sottoscrizione Pro permette ai professionisti di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per realizzare presentazioni che si distinguono per coerenza stilistica, uniformità di layout e rispetto delle palette cromatiche aziendali, il tutto grazie alla funzione chiamata Automated Slide Generation.

L’approccio tradizionale, fatto di immagini statiche e aggiornamenti manuali, viene superato: la tecnologia di Anthropic consente la creazione di elementi grafici interattivi e completamente modificabili, sfruttando le potenzialità native di PowerPoint e riducendo sensibilmente il tempo necessario per produrre risultati professionali.

Le quattro colonne tecnologiche dell’estensione

L’offerta si fonda su quattro pilastri fondamentali che ridefiniscono l’esperienza utente:

Generazione automatica di slide : grazie ai comandi in linguaggio naturale, è possibile trasformare idee e outline concettuali in diapositive perfettamente formattate e coerenti con il resto del documento;

: grazie ai comandi in linguaggio naturale, è possibile trasformare idee e outline concettuali in diapositive perfettamente formattate e coerenti con il resto del documento; Grafica dinamica : la creazione di diagrammi e chart direttamente all’interno dell’applicazione elimina la necessità di elementi statici, facilitando l’aggiornamento dei dati e garantendo sempre una rappresentazione fedele e aggiornata delle informazioni;

: la creazione di diagrammi e chart direttamente all’interno dell’applicazione elimina la necessità di elementi statici, facilitando l’aggiornamento dei dati e garantendo sempre una rappresentazione fedele e aggiornata delle informazioni; Template Integration : l’AI riconosce e utilizza i master slide e l’identità visiva aziendale, preservando l’integrità dei template anche durante la generazione di nuovi contenuti;

: l’AI riconosce e utilizza i master slide e l’identità visiva aziendale, preservando l’integrità dei template anche durante la generazione di nuovi contenuti; Rielaborazione iterativa: la possibilità di semplificare testi, aggiungere elementi visivi o ristrutturare i layout senza perdere la formattazione originale offre un controllo senza precedenti sull’aspetto finale della presentazione.

A un costo di 20 dollari al mese (o 17 dollari con abbonamento annuale), il piano Pro di Anthropic si posiziona come la soluzione ideale per chi necessita di automazione nella creazione di presentazioni, ma non può sostenere i costi dei piani più avanzati.

Questo abbassamento della soglia di accesso apre le porte a una vasta gamma di utenti che, fino ad oggi, non potevano beneficiare delle stesse funzionalità offerte alle grandi aziende.

L’ecosistema Claude in Microsoft 365

La strategia di Anthropic non si ferma qui: in parallelo, viene proposto anche Claude in Excel, che porta la logica dell’automazione intelligente anche ai fogli di calcolo.

Con Claude in Excel, si possono automatizzare formule complesse, eseguire analisi predittive e generare visualizzazioni interattive, offrendo una copertura completa delle principali esigenze di produttività contemporanea. La combinazione di queste due soluzioni, focalizzate su presentazioni e data analysis, rappresenta una proposta di valore unica per il mercato delle PMI.