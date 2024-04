Antivirus Surfshark One, sconto del 78% con 2 mesi gratis sul piano annuale

Stanco di antivirus costosi e poco efficaci? Scopri Surfshark One, la soluzione di sicurezza completa che ti offre protezione antivirus di ultima generazione, VPN illimitata e funzionalità avanzate a un prezzo incredibilmente conveniente. In questo momento, puoi approfittare di uno sconto del 78% sul piano annuale, con 2 mesi gratuiti! Paghi solo 3,49 Euro al mese per una protezione completa senza compromessi.

Surfshark One non è solo un antivirus. È una soluzione completa di sicurezza che protegge contro malware, phishing e altre minacce online. Nel prossimo paragrafo vedremo cosa include questo piano. Optare per Surfshark One significa scegliere una sicurezza senza compromessi. Oltre alla protezione da virus e malware, Surfshark One offre strumenti avanzati per mantenere al sicuro le tue informazioni personali e finanziarie. La VPN integrata permette di accedere a contenuti globali senza restrizioni geografiche e con una connessione criptata.

Cosa include Surfshark One?

Antivirus in tempo reale: Scansiona file, siti web e allegati e-mail per bloccare malware, ransomware e altre minacce online.

Scansiona file, siti web e allegati e-mail per bloccare malware, ransomware e altre minacce online. VPN illimitata: Naviga in internet in modo sicuro e anonimo da qualsiasi luogo del mondo. Scegli tra oltre 3200 server in 65 paesi per bypassare i blocchi geografici e accedere ai tuoi contenuti preferiti in streaming.

Naviga in internet in modo sicuro e anonimo da qualsiasi luogo del mondo. Scegli tra oltre 3200 server in 65 paesi per bypassare i blocchi geografici e accedere ai tuoi contenuti preferiti in streaming. Protezione della webcam: Blocca le intrusioni indesiderate e proteggi la tua privacy con la funzione di protezione della webcam.

Blocca le intrusioni indesiderate e proteggi la tua privacy con la funzione di protezione della webcam. Alert di violazione dei dati: Ricevi notifiche immediate in caso di violazione dei dati che potrebbero interessare i tuoi account online.

Ricevi notifiche immediate in caso di violazione dei dati che potrebbero interessare i tuoi account online. Ricerca privata: Naviga in internet senza lasciare tracce. Il tuo motore di ricerca integrato non memorizza la tua cronologia di ricerca o i tuoi dati personali.

Surfshark One è la soluzione ideale per chi desidera una protezione completa online senza rinunciare alla velocità e alla facilità d’uso. L’interfaccia intuitiva e le funzionalità automatiche rendono la configurazione e l’utilizzo di Surfshark One un gioco da ragazzi.

Non perdere questa occasione unica di proteggere te stesso e i tuoi dati a un prezzo imbattibile! Approfitta subito dello sconto del 78% sul piano annuale e ottieni 2 mesi gratuiti.