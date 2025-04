Amazon, avete già ricevuto la nuova Home nell'app per smartphone?

Amazon, annuncia l’arrivo di una nuova Home per la sua app mobile. Grazie a un’interfaccia in più punti rinnovata, sia su iOS che su Android, il colosso dell’e-commerce prova a offrire una navigazione intuitiva e un’esperienza d’acquisto più rapida e su misura per ogni cliente. Al centro di queste novità, come è facile intuire, c’è tanta intelligenza artificiale.

Amazon: l’AI migliora lo shopping

La grande novità della nuova app risiede nell’uso avanzato dell’intelligenza artificiale per fornire suggerimenti personalizzati. Gli algoritmi di Amazon analizzano le preferenze degli utenti per proporre articoli correlati.

Ad esempio, chi acquista un copriletto potrebbe ricevere suggerimenti per lenzuola e cuscini coordinati. Inoltre, l’app presenta bestseller, novità di mercato e promozioni pertinenti, mantenendo gli utenti sempre aggiornati su offerte rilevanti.

Il cuore della nuova esperienza è rappresentato dalla funzionalità “Vetrina“, una sezione di benvenuto che raccoglie contenuti personalizzati come ricerche non completate, offerte stagionali e persino contenuti multimediali di Prime Video e Amazon Music.

Tra le novità più apprezzate c’è lo scorrimento orizzontale con raccolte tematiche, che consente di esplorare diverse categorie senza cambiare schermata, rendendo la navigazione intuitiva e fluida.

Per i clienti abituali, Amazon ha potenziato la sezione “Acquista di nuovo”. Con un solo tocco, gli utenti possono riordinare prodotti già acquistati o scoprire alternative correlate. Questa funzione è progettata per ottimizzare i tempi e rendere gli acquisti ricorrenti più semplici che mai.

Perché non vedo la nuova Home?

Amazon ha sottolineato che ogni nuova funzionalità è il risultato di un processo di sviluppo iterativo, con test approfonditi per garantire semplicità e usabilità. Nei prossimi mesi, queste innovazioni saranno gradualmente estese a tutti gli utenti italiani, consolidando ulteriormente la leadership dell’azienda nel settore dell’e-commerce, ma al momento vengono proposte solo ad un numero ristretto di utenti.

E anche possibile, infine, che non tutte le novità vengano mostrate a tutti nello stesso momento: alcuni utenti potrebbero riceverne alcune, altri potrebbero riceverne altre.