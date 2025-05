Google vuole copiare Pinterest? La nuova funzione in arrivo

La competizione nel mondo delle immagini digitali si intensifica con una mossa strategica di Google, che introduce una nuova scheda immagini nella sua app, sfidando direttamente piattaforme visive come Pinterest. Questa nuova funzionalità, individuata da Android Authority nel codice della versione 16.20.48.sa.arm64 dell’app Google, punta a offrire un’esperienza utente altamente personalizzata e visivamente accattivante.

Un feed visivo su misura

Al primo accesso alla nuova scheda, gli utenti sono invitati a selezionare almeno tre aree di interesse tra opzioni come moda, gastronomia e design d’interni. Questo processo permette all’algoritmo di Google di costruire un flusso di contenuti personalizzato, rendendo l’esperienza più coinvolgente e adattata alle preferenze individuali. Questa strategia di personalizzazione feed mira a trattenere gli utenti all’interno dell’ecosistema Google, fornendo un’alternativa visiva ai contenuti testuali di Discover.

L’interfaccia è stata progettata per essere intuitiva e versatile, offrendo diverse modalità di interazione. Gli utenti possono salvare immagini in raccolte personali, condividerle, analizzarle con Google Lens o persino rimuovere contenuti indesiderati. Questa integrazione con tecnologie consolidate amplia le possibilità di utilizzo e rafforza la posizione di Google nel mercato delle immagini digitali.

Tuttavia, durante la fase di test, sono stati riscontrati alcuni limiti. In particolare, i contenuti mostrati risultano talvolta casuali e non perfettamente in linea con gli interessi selezionati, evidenziando che la funzionalità è ancora in fase di perfezionamento.

Un mercato in evoluzione

Questa iniziativa rappresenta una risposta diretta alla crescente popolarità di piattaforme come Pinterest, che hanno reso i contenuti visivi una parte centrale dell’esperienza digitale. La nuova scheda immagini potrebbe anche aprire nuove opportunità nel campo della pubblicità visiva e dell’e-commerce, sfruttando il vasto database di immagini di Google.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale per il lancio globale, le potenzialità di questa funzionalità sono enormi. Con un database di immagini unico nel suo genere, Google ha la possibilità di trasformare la sua app in uno strumento indispensabile per la scoperta e l’ispirazione visiva. La sfida, però, sarà perfezionare l’algoritmo per garantire un’esperienza realmente personalizzata e senza intoppi.