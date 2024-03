App Telefono di Google: stop alle ricerche su Google Maps

Google ha annunciato l’imminente stop per la funzione Luoghi vicini dell’app Telefono.

Stando alla comunicazione ufficiale, la funzione sarebbe stata tagliata perché solo un numero limitato di utenti la utilizza attivamente. Secondo i dati in possesso della compagnia di Mountain View, infatti, la maggior parte di persone opta per ricerche sul motore di ricerca o passa direttamente all’app di Google Maps.

Nel momento della sua introduzione, anni fa, la funzione in questione sembrava avere una sua utilità, visto che forniva i vantaggi di una ricerca su Maps alla ricerca sulla rubrica del telefono, con possibilità di individuare rapidamente attività commerciali.

Di fatto Luoghi vicini permetteva, per esempio, di chiamare una pizzeria locale senza la scomodità di dover digitare manualmente il numero, ma effettuando una ricerca testuale.

App Telefono e Luoghi vicini: perché Google ha preso questa decisione così drastica?

La funzionalità Luoghi vicini è apparsa sul Pixel 2 e, insieme ad altri strumenti simili, ha contribuito a creare un ecosistema apprezzato dagli utenti. Nel suo piccolo, dunque, ha contribuito al successo degli smartphone prodotti da Google.

In realtà, la cancellazione potrebbe non essere legata solo allo scarso utilizzo. Negli ultimi mesi, infatti, Luoghi vicini ha dimostrato di non essere più affidabile con diversi bug e malfunzionamenti segnalati su Reddit. In tal senso, sembra che a livello effettivo Google abbia interrotto il supporto della stessa già nel corso della passata estate.

Secondo altre voci, a pesare sulla decisione vi sarebbe il fatto che le ricerche attraverso Luoghi vicini andrebbero a sottrarre traffico a Google Maps. Quest’ultima app mostra annunci pubblicitari che rendono denaro a Google (contrariamente all’app Telefono) e, dunque, questo taglio potrebbe anche rendere qualcosa in termini economici al colosso tecnologico.

Al di là di questi discorsi, i prossimi Pixel prodotti non vedranno più questo tipo di funzionalità integrata sull’app utilizzata per le chiamate.