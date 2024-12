App Temu da eliminare? Uno studio svela la verità

L’app di Temu è diventata un punto di riferimento per milioni di utenti grazie ai prezzi bassi e alle strategie che incentivano gli acquisti. Tuttavia, uno studio condotto dall’Istituto nazionale di test per la cibersicurezza svizzero (NTC) ha sollevato alcune preoccupazioni legate alla sicurezza dell’applicazione.

Temu e il boom di utenti

Temu conta oltre 12 milioni di utenti unici mensili in Italia, secondo l’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM, ed è vicina a superare Subito.it tra le piattaforme di e-commerce più popolari. Negli Stati Uniti, l’app ha guadagnato grande popolarità soprattutto tra i giovani della Gen Z. Tuttavia, la diffusione capillare dell’app porta a interrogarsi sulla sua sicurezza, specialmente dopo i risultati emersi dallo studio di NTC.

Due aspetti critici da considerare

L’indagine ha individuato due “red flag” nell’app Temu, che, pur non rappresentando prove definitive di rischi concreti, meritano attenzione:

Caricamento dinamico del codice: Temu utilizza un sistema proprietario che consente agli sviluppatori di aggiornare il comportamento dell’app senza passare per il Play Store o l’App Store. Questo meccanismo, sebbene non necessariamente dannoso, potrebbe essere sfruttato per introdurre funzionalità non autorizzate; Livelli di crittografia aggiuntivi: L’app include una protezione extra per i dati degli utenti, ma questi livelli potrebbero anche nascondere la trasmissione di informazioni verso server esterni. Un elemento che gli autori dello studio considerano un potenziale rischio, specialmente in ambiti sensibili come contesti aziendali o governativi.

Come utilizzare Temu in sicurezza

Sebbene non ci siano evidenze concrete che rendano Temu un’app pericolosa, lo studio suggerisce alcune misure precauzionali per chi sceglie di continuare a usarla:

Concedere all’app solo le autorizzazioni strettamente necessarie ;

; Aggiornare regolarmente il sistema operativo del dispositivo;

del dispositivo; Preferire l’accesso al servizio tramite browser web anziché app.

Almeno per il momento non filtrano dichiarazioni da parte di Temu, ma gli utenti cominciano a porsi qualche dubbio in più.