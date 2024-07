Apple a lavoro su AirPods con fotocamere integrate?

Secondo quanto rivelato da Ming-Chi Kuo, un analista e insider molto vicino al mondo Apple, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di produrre dei nuovi AirPods con fotocamere integrate.

Per l’esperto l’azienda sarebbe a lavoro su una serie di auricolari con importanti novità rispetto ai precedenti modelli, con tanto di fotocamere a infrarossi. Come Affermato dallo stesso Ming-Chi Kuo, le tempistiche non sembrano essere ristrette: si parla, infatti, di un’eventuale lancio sul mercato nel 2026.

Cercando di interpretare le intenzioni di Apple, l’insider valuta questa scelta utile per integrare maggiormente questo accessorio con i futuri visori per la realtà aumentata e la gestione dell’audio. Per Kuo, è possibile che i nuovi AirPods possano integrarsi con i visori Vision Pro, consentendo agli stessi di ottenere dati più precisi per quanto concerne l’audio spaziale.

Fotocamere integrate su AirPods? Ecco perché potrebbero essere così utili

Stando ai ragionamenti dell’esperto, un’integrazione di telecamere IR nell’ecosistema Apple porterebbe una serie di interessanti vantaggi, come la possibilità di integrare gesti “in-air”, con un sistema di ricezione simile al funzionamento attuale di FaceID.

Le previsioni di Kuo, oltre alla sua attendibilità, sembrano ancora più verosimili in quanto seguono quanto riportato tempo fa da Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg ha infatti parlato di Apple molto interessata alla possibile integrazione di fotocamere su AirPods. Interessi che, a quanto pare, potrebbero presto diventare molto concreti.

D’altro canto questa evoluzione per un accessorio, originariamente molto semplice, ha una sua logica. Da semplici “cuffie in-ear”, infatti, questo prodotto è diventato un vero e proprio simbolo dell’era iPod, con funzioni sempre più raffinate come la connettività wireless, la cancellazione dei rumori, controlli touch, tracciamento della testa e comandi vocali.

Va comunque detto che, la questione fotocamere integrate resta comunque una voce di corridoio, dunque potrebbe non essere un passaggio che poi verrà fatto in pratica da Apple. In passato, per esempio, si è parlato di sistemi per il monitoraggio della salute integrati negli AirPods. Queste funzioni, almeno a oggi, sono rimase dei semplici rumors.