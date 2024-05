Manca ormai meno di un mese al keynote della WWDC, un appuntamento fisso durante il quale Apple presenta al pubblico tutte le nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Quest’anno i riflettori sono puntati anche e soprattutto sulle tante chiacchierate funzionalità AI che il colosso di Cupertino, secondo indiscrezioni, integrerà in iOS 18 e negli altri OS. A tal proposito, nel vortice delle novità potrebbe rientrare anche ChatGPT.

Un chatbot basato su ChatGPT tra le novità AI di iOS 18

In base a quanto si legge nell’ultimo report di Bloomberg, Apple starebbe finalizzando un accordo con OpenAI per portare parte della sua tecnologia su iPhone. Grazie a questa partnership, il gigante californiano avrà gli strumenti necessari, ovvero ChatGPT, per offrire un chatbot AI ai suoi utenti.

Non c’è ancora nulla di ufficiale (e la trattativa con Google potrebbe quindi ancora essere in corso), ma l’agenzia di stampa statunitense ha pochi dubbi a riguardo. «Un accordo con OpenAI consentirebbe ad Apple di offrire un popolare chatbot come parte di una serie di nuove funzionalità AI che l’azienda presenterà il mese prossimo», si legge.

Mark Gurman, nota firma proprio di Bloomberg, spiega che “le due parti stanno finalizzando i termini dell’accordo per portare le funzionalità di ChatGPT in iOS 18“. Per quanto riguarda invece la società di Mountain View, il giornalista rivela che “Apple ha parlato anche con Google per poter utilizzare il suo chatbot Gemini” ma la trattiva “non ha portato ad alcun accordo“.

A proposito delle funzioni AI di iOS 18, stando a voci di corridoio più che recenti, saranno alimentate parzialmente da data center proprietari con processori Apple Silicon, probabilmente M2 Ultra. Altre funzionalità, restano ancora nel campo delle indiscrezioni, verranno eseguite direttamente sul dispositivo e garantiranno il massimo in termini di privacy e sicurezza, questione molto cara ad Apple (e ai suoi utenti).

L’appuntamento con la WWDC24 è fissato per lunedì 10 giugno. In caso di accordo con OpenAI, questa probabilmente farà un proprio annuncio separato nella stessa giornata.