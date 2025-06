Apple AirTag 2: tutto ciò che sappiamo sul lancio e le novità

Ci sono buone e cattive notizie sul lancio di Apple AirTag 2, un dispositivo che promette di rivoluzionare il settore dei tracker intelligenti. previsto per l’autunno, il tracker di seconda generazione sarà probabilmente svelato durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone a settembre, in un momento strategico per massimizzare l’attenzione mediatica.

Apple AirTag 2: le novità

Uno dei principali aggiornamenti del nuovo dispositivo è rappresentato dalla connettività potenziata. Grazie all’integrazione del chip UWB di seconda generazione, l’Apple AirTag 2 offrirà un raggio di localizzazione che passa da 15 a 60 metri, quadruplicando la portata rispetto alla versione precedente. Questa miglioria allinea le capacità del tracker a quelle degli ultimi iPhone, come l’iPhone 15, offrendo un’esperienza utente significativamente migliorata.

La sicurezza AirTag è stata ulteriormente rafforzata per prevenire utilizzi impropri e manomissioni. Apple ha risposto alle critiche emerse con la prima generazione introducendo meccanismi avanzati per garantire una maggiore protezione della privacy degli utenti. Questi aggiornamenti mirano a risolvere problematiche che avevano suscitato preoccupazioni in passato, posizionando il nuovo dispositivo come un’opzione più sicura e affidabile.

Un’altra caratteristica distintiva è la gestione migliorata dell’energia. Il nuovo modello includerà notifiche per avvisare l’utente quando la batteria è scarica, evitando spiacevoli sorprese. Inoltre, si ipotizza che Apple possa introdurre le batterie ricaricabili negli AirTag, sostituendo le attuali batterie CR2032.

La compatibilità con iOS 18.6 è un altro punto a favore del nuovo tracker. Contrariamente alle previsioni iniziali, che indicavano l’esclusività per iOS 26, questa scelta amplia significativamente la platea di utenti che potranno utilizzare il dispositivo, rendendolo accessibile a una gamma più ampia di dispositivi Apple.

AirTag 2 con iPhone 17?

La scelta di lanciare il tracker di seconda generazione in autunno non è casuale. Questo periodo consente ad Apple di sfruttare l’attenzione mediatica generata dall’evento dedicato agli iPhone, garantendo una visibilità massima per il nuovo prodotto. Inoltre, alcune funzionalità software potrebbero essere rilasciate successivamente, mantenendo alta l’attenzione sul dispositivo anche dopo il lancio.

Con il lancio dell’Apple AirTag 2, l’azienda risponderà alle esigenze degli utenti, migliorando sia la tecnologia che la sicurezza del dispositivo. Se il prezzo rimarrà competitivo, il nuovo tracker potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel mercato dei dispositivi di tracciamento intelligenti.