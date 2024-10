Apple: svelati i piani per un eventuale anello smart

Oltre alle varie presentazioni che sullo stesso palco hanno visto l’arrivo di diversi dispositivi in casa Apple, c’è da parlare anche del futuro. Gli iPhone 16 infatti hanno portato con loro diverse nuove soluzioni, tra cui i nuovi Apple Watch, gli AirPods di quarta generazione, gli AirPods Max e anche altre cose di minore importanza. Qualcuno, guardando anche alla concorrenza che sembra aver preso ormai il largo sotto l’aspetto dei dispositivi indossabili, credeva che il colosso di Cupertino stesse per preparare qualcosa di simile: si vocifera infatti da tempo di un anello smart di Apple.

A quanto pare però, secondo le indiscrezioni, il colosso avrebbe deciso di abbandonare i piani di sviluppo per questo prodotto. Dopo anni di progetti ed elaborazioni interne in merito a questo tipo di dispositivo, l’azienda ha deciso di non portare avanti il lavoro.

Apple: non ci sarà un anello smart almeno per il momento, ecco per quale motivazione

La motivazione principale dietro la scelta di abortire il progetto di un anello smart sembrerebbe essere legata al possibile impatto negativo che un nuovo dispositivo indossabile avrebbe sulle vendite dell’Apple Watch. Siccome Apple continua a puntare molto sui suoi orologi, vuole che continuino ad essere la forza trainante del mondo dei wearable, almeno per i prossimi anni. L’Apple Watch resta infatti un leader nel mercato dei dispositivi di monitoraggio della salute e del fitness, e l’introduzione di un anello smart potrebbe essere una sorta di boomerang.

Tutti gli utenti che stavano aspettando, dunque qualcosa che potesse competere con il nuovo Samsung Galaxy Ring o con i prodotti di Oura, resteranno delusi. Almeno per il momento, infatti l’azienda americana intende dare il suo apporto al mercato dei wearable con gli Apple Watch e nulla più, ma ovviamente il futuro è una carta sconosciuta almeno per il momento, per cui tutto potrebbe cambiare.