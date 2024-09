Apple Watch Series 10 riproduce musica e podcast anche senza auricolari

Apple Watch Series 10 è stato lanciato sul mercato lo scorso venerdì, con gli utenti che in questi giorni stanno analizzando il nuovo dispositivi per comprenderne tutte le potenzialità. Una novità interessante che riguarda il prodotto è, senza ombra di dubbio, la funzione che permette di riprodurre musica e podcast direttamente dall’altoparlante.

Questa implementazione permette di ascoltare audio direttamente dallo smartwatch, senza necessità di dover usare cuffie o di utilizzare l’eventuale iPhone. Stiamo parlando di un cambiamento radicale rispetto al passato, con i modelli di Apple Watch precedenti in grado, al massimo, di connettersi alle cuffie Bluetooth per riprodurre contenuti. Gli altoparlanti, fino a quest’ultima generazione, erano considerati utili solo per notifiche e promemoria vocali.

Gli utenti che vogliono riprodurre podcast sul proprio Apple Watch Series 10 devono, dopo aver aperto l’app Podcast, selezionare la voce Cerca. A questo punto è necessario, tramite input vocale o tastiera, effettuare la ricerca del contenuto desiderato, selezionando poi lo stesso per la riproduzione. Questa, contrariamente al passato, si avvierà anche in assenza di auricolari collegati al dispositivo.

Gli altoparlanti di Apple Watch Series 10 risultano sorprendenti per qualità dell’audio

Come sottolineato dal sito Gigazine.net, che ha effettuato dei test a riguardo, la qualità degli altoparlanti di Apple Watch Series 10 si rivelano all’altezza della situazione, con una qualità complessiva più che apprezzabile.

Nonostante si tratti di una funzione che pochi utenti utilizzeranno in modo frequente, dimostra come la compagnia di Cupertino si sia impegnata per creare un orologio molto interessante, capace di distanziarsi dalla generazione precedente proponendo una qualità complessiva ancora più elevata.

Apple Watch Series 10, così iPhone 16, iPhone 16 Pro, AirPods di quarta generazione e altre interessanti novità, è stato presentato al pubblico nel contesto dell’evento Apple di inizio settembre.