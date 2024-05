Stanno andando a ruba su Amazon e infatti (al momento della stesura di questo articolo) restano solo 6 unità disponibilità. In fin dei conti però non è una sorpresa, perché le JBL Tour One M2 sono scontate del 48% e costano solo 169,99 euro, spedizione inclusa. È il nuovo minimo storico per le cuffie Bluetooth over-ear con cancellazione attiva del rumore e 4 microfoni integrati.

Le JBL Tour One M2 sono cuffie Bluetooth di fascia alta con cancellazione del rumore e 50 ore di autonomia

Le JBL Tour One M2 sono cuffie di fascia alta, e lo si nota già dal design. L’archetto in alluminio leggero e robusto si adatta perfettamente alla testa, mentre i padiglioni auricolari in pelle sintetica morbida offrono un comfort eccezionale anche durante sessioni di ascolto prolungate. Il design pieghevole e la custodia rigida inclusa garantiscono una portabilità ottimale, rendendole perfette per i viaggi e gli spostamenti quotidiani.

La tecnologia di cancellazione del rumore True Adaptive di JBL è una delle caratteristiche di punta delle Tour One M2. Grazie a un sistema di microfoni intelligenti, queste sono in grado di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante, eliminando efficacemente i rumori di sottofondo e offrendo un’esperienza di ascolto indisturbata, sia che vi troviate su un aereo affollato o in una caffetteria rumorosa.

Le cuffie JBL Tour One M2 sono dotate di driver da 40 mm e certificazione Hi-Res e offrono un suono ricco, dettagliato e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini. Si connettono facilmente ai dispositivi tramite Bluetooth 5.2 e sono compatibili con i codec AAC e aptX HD assicurando una qualità audio superiore durante lo streaming wireless. Inoltre, le cuffie integrano un sistema di quattro microfoni multidirezionale per chiamate chiare e nitide, e sono compatibili con l’assistente vocale Google Assistant e Amazon Alexa.

Per quanto riguarda infine la batteria, le JBL Tour One M2 garantiscono fino a 50 ore di riproduzione musicale con la cancellazione del rumore attiva.