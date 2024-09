Apple Watch Series 10, AirPods 4ª Gen e le altre novità Apple

L’evento Apple di settembre, come ormai da tradizione, è dedicato anche a nuovi smartwatch e auricolari. E infatti quest’anno, insieme ai nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Pro, il colosso di Cupertino ha presentato Apple Watch Series 10, gli AirPods di quarta generazione e novità per AirPods Pro 2, Apple Watch Ultra 2 e AirPods Max.

Apple Watch Series 10

Pur non essendo stato rivoluzionato, il design del nuovo Apple Watch presenta interessanti upgrade. Lo spessore è stato notevolmente ridotto (solo 9,7 mm) e il display OLED LTPO3 always-on è ancora più ampio. “Per la prima volta, Apple ha creato un display OLED con ampio angolo di visualizzazione, che risulta ancora più luminoso quando lo guardi di lato ed è sempre ben leggibile, anche se gli dai un’occhiata al volo“, scrive l’azienda. Il pannello è più grande addirittura di quello del modello Ultra.

La cassa da 46 o 42 millimetri è disponibile in alluminio (anche nella nuova finitura Jet Black) e in titanio (ardesia, oro, naturale). Non mancano ovviamente tutti quei sensori per monitorare la salute e l’attività fisica, dalla qualità del sonno alla frequenza cardiaca. A tal proposito, tra le novità ci sono la nuova app Parametri Vitali, utile per individuare eventuali variazioni del proprio stato di salute, e la funzione per rilevare una eventuale apnea notturna.

Oltre a nuovi quadranti, del nuovo Apple Watch Series 10 spicca anche la “ricarica più rapida di sempre”: dallo 0 all’80% in soli 30 minuti.

I preordini del nuovo smartwatch (disponibile anche nella configurazione GPS + Cellular) sono attivi da oggi. Il prezzo di partenza è di 459 euro per la versione con cassa in alluminio e di 809 euro per il modello in titanio.

Apple Watch Ultra 2

Non un Ultra di terza generazione, ma piccoli e mirati aggiornamenti per lo smartwatch già in commercio. Per il Watch Ultra 2 si parla infatti solo dell’inedita colorazione Satin Black, con nuovo cinturino in titanio abbinato.

AirPods 4ª Generazione

Il colosso californiano ha presentato i suoi auricolari di quarta generazione, che arrivano il processore Apple Silicon H2, nuove modalità e funzioni volte a migliorare l’esperienza d’uso e anche nuove gesture da eseguire con il capo (“Sì” e “No”) per interagire con Siri.

Rinnovato il case di ricarica, ora più piccolo, e – leggermente – anche il design, ora più confortevole. L’autonomia resta di 30 ore, e c’è la porta USB-C per la ricarica veloce.

A sorpresa, Apple ha presentato anche un secondo modello, più costoso ma con funzionalità in più. Su tutte spicca la cancellazione attiva del rumore, abbinata ovviamente alla modalità trasparenza. C’è anche la modalità Conversazione, che abbassa automaticamente il volume della musica quando l’utente inizia una conversazione con un’altra persona.

I preordini sono già aperti per entrambi i modelli con prezzi di 149 euro e 199 euro rispettivamente.

AirPods Pro 2ª Gen: nuove funzioni per la salute

Come ampiamente suggerito dai più recenti rumor, Apple ha presentato nuove funzionalità di AirPods Pro 2 incentrate sulla salute. C’è ad esempio quella per effettuare un test di controllo dell’udito in totale autonomia, semplicemente utilizzando gli auricolari e un iPhone con iOS 18 abbinato ad essi.

AirPods Max

Infine, all’evento “It’s Glowtime” pochi minuti sono stati dedicati anche alle cuffie wireless AirPods Max. Queste arrivano i nuove colorazioni e con una porta USB-C (al posto dello standard Lightning) per la ricarica.