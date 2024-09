All’evento “It’s Glowtime” di Apple non sono di certo mancati gli annunci. Il colosso di Cupertino ha infatti presentato nuovi hardware, tra cui gli attesi iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Entrambi gli smartphone portano con sé un bel po’ di novità (le più importanti riguardano foto e video) e il pieno supporto delle funzionalità di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence.

iPhone 16 e iPhone 16 Pro: Apple presenta i suoi nuovi smartphone

iPhone 16 Pro

La vera stella dell’evento è certamente iPhone 16 Pro (disponibile anche nella versione Max), smartphone che consente di scattare foto e registrare video di qualità professionale. Non a caso è stato messo alla prova con l’ultimo videoclip di The Weeknd, a breve disponibile su YouTube e altre piattaforme.

Il dispositivo ripropone un design dalle forme identiche al recente passato, ci sono ad esempio il Tasto Azione e il telaio in titanio. Le novità però non mancano. Le cornici sono state ulteriormente ridotte e infatti le diagonali sono ora di 6,3 pollici e 6,9 pollici per 16 e 16 Pro rispettivamente. Il pannello è un OLED con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR, True Tone, ampia gamma cromatica e luminosità massima di 2000 nit. Altra modifica degna di nota è il pulsante Controllo Fotocamera, che consente di accedere in modo intuitivo e rapido alle opzioni della fotocamera sia in landscape che in portrait.

Sotto la scocca batte un nuovo cuore, sempre più potente e ancora più efficiente. Si tratta dell’A18 Pro con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core. Il processore made-in-Cupertino promette strepitose performance, dal gaming alla produttività, passando per l’editing di foto e video intenso on-device.

A proposito di foto e video, sul retro c’è una tripla fotocamera con la nuova fotocamera Fusion da 48 megapixel, una ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo 5x da 12 megapixel. Per quanto riguarda i video, ora c’è la possibilità di registrare in 4K in Dolby Vision anche a 100 e 120 fps (Fusion), e in slow-motion fino a 4K a 120 fps (Fusion).

iPhone 16 Pro può essere preordinato dal 13 settembre al prezzo di partenza di 1.239 euro. Per il modello Pro Max si parte invece da 1.489 euro.

iPhone 16

A portare con sé un ricco bagaglio di novità è anche iPhone 16, disponibile sia in versione Standard (display Super Retina XDR OLED 6,1 pollici) che Plus (display Super Retina XDR OLED 6,7 pollici).

Il look è identico o quasi a quello del modello precedente, ma ci sono delle novità da segnalare. Sulla cornice sinistra c’è il Tasto Azione personalizzabile, su quella destra c’è invece il sopracitato Controllo Fotocamera. Sul retro cambia il modulo fotografico, ora con le due lenti posizionate simmetricamente (in verticale) per consentire la registrazione di video spaziali da guardare poi su Apple Vision Pro.

A proposito del comparto fotografico, ora ci sono una Camera Fusion da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore e teleobiettivo 2x da 12 megapixel, e una ultra-grandangolare da 12 megapixel con angolo di campo di 120° e funzione macro. Come sottolineato da Apple, è come avere quattro fotocamere sempre a portata di mano.

E proprio come nel caso di iPhone 16 Pro, ci sono i mix audio per regolare il suono delle voci nei video (Primo piano, Studio, Cinema) e nuovi stili fotografici.

In termini di performance c’è un upgrade non indifferente: il processore A18 con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Grazie a questo nuovo cuore, iPhone 16 e 16 Plus sono più potenti ed efficienti, e supportano sia Apple Intelligence che videogiochi graficamente intensi, come titoli AAA del calibro di Assassin’s Creed Mirage e Death Stranding.

Rispetto allo scorso anno, prezzi invariati per il mercato italiano: si parte da 979 euro per iPhone 16 standard e da 1.129 per la versione Plus. I preordini iniziano venerdì 13 settembre, con disponibilità immediata a partire dal 20 dello stesso mese.