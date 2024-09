iPhone 16: ecco di quanto sono aumentate le batterie

Oggi è il giorno delle consegne dei nuovi iPhone 16. È cominciato il cosiddetto day-one e anche se nessuno ha ancora avuto modo di testarli a fondo, si sa già quanto abbiano guadagnato in termini di batteria rispetto ai modelli dello scorso anno.

Mentre Apple ha rivelato che tutti e quattro i nuovi iPhone sono dotati di batterie più grandi, la scheda tecnica ufficiale, come al solito, non parla assolutamente di quella che è la capacità di ogni nuova unità di accumulo. Questo è certamente abitudinario in casa Apple e di solito c’è bisogno di attendere i cosiddetti teardown, ovvero gli “smontaggi” dei prodotti. Questa volta però le informazioni sono arrivate in anteprima dal Brasile, con una fonte che è riuscita a reperire le preziose informazioni.

iPhone 16: ecco quanto sono cresciute le batterie dei nuovi modelli

Direttamente facendo riferimento ad Anatel, l’Agenzia nazionale per le telecomunicazioni del paese in Brasile, la fonte in questione è riuscita a capire quanto è capiente la batteria di ognuno dei nuovi iPhone 16. Secondo i documenti, questa è la lista con ogni dettagli in merito e per ogni variante lanciata sul mercato:

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh ;

; iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh ;

; iPhone 16: 3.561 mAh ;

; iPhone 16 Plus: 4.674 mAh.

Ovviamente gli utenti sono in pazienti di fare un confronto ed è per questo che risulta fondamentale proporre anche la capienza delle batterie dei modelli appartenenti ormai al vecchio corso di Apple:

iPhone 15: 3.349 mAh (aumento del 6,34% );

); iPhone 15 Plus: 4.383 mAh (aumento del 6,64% );

); iPhone 15 Pro: 3.274 mAh (aumento del 9,40% );

); iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh (aumento del 5,95%).

Le batterie sono diventate dunque più grandi di quanto avessero suggerito le indiscrezioni. Per quanto riguarda il modello Plus ad esempio si parlava di una batteria addirittura più piccola. Resta dunque tanta impazienza per capire effettivamente quanto dureranno in più questi nuovi iPhone 16, ma ormai le consegne sono in corso e i primi risultati arriveranno a distanza di pochi giorni.