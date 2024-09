iPhone 16 Pro: il primo unboxing e il confronto con iPhone 15 Pro

La gamma iPhone 16 arriva ufficialmente questo venerdì, ma non c’è problema: qualcuno ha già “unboxato” il prodotto di punta in un video. Esatto, c’è già l’unboxing del nuovo iPhone 16 Pro, il quale è stato pubblicato sul sito di social networking cinese Weibo.

Sono due i video che sono comparsi dunque sul web e che danno uno sguardo più ravvicinato al nuovo modello Pro di Apple. Se nel primo video si vede solo il nuovo smartphone di Cupertino, nel secondo c’è anche un confronto con l’attuale top di gamma iPhone 15 Pro.

Il primo unboxing di iPhone 16 Pro e il confronto con il 15 Pro

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1835779968804024775

Nella prima clip pubblicata sul web si nota il nuovo iPhone 16 Pro venir fuori dalla scatola nella sua variante di colore Black Titanium. Non manca il cavo USB-C ovviamente ma non c’è null’altro (neanche gli adesivi). Un focus viene fatto anche sul nuovo pulsante Camera Control, che si trova in basso a destra.

Nel secondo video, vediamo un modello di iPhone 16 Pro nella nuova tonalità Desert Titanium ma direttamente a confronto con l’iPhone 15 Pro, questo in colorazione Blue Titanium. Il nuovo schermo da 6,3 pollici del 16 Pro, che a molti sembra una novità di poco conto, in realtà si nota palesemente, soprattutto a confronto con i 6,1 pollici del 15 Pro.

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1836028660937113935

Il video fa notare anche che l’iPhone 16 Pro risulta leggermente più spesso rispetto ad iPhone 15 Pro ma è davvero difficile notare la differenza. A primo impatto visivo, i due telefoni sono in gran parte uguali e le vere differenze sono solo all’interno. I nuovi modelli Pro sono supportati dal chip A18 Pro, più potente e più efficace in termini di batteria. Sebbene sia troppo presto per commentare le prestazioni del telefono, i primi dati suggeriscono che gli utenti hanno mostrato il loro interesse in maniera maggiore per i modelli non Pro.