Apple annuncia di aver avviato una nuova ricerca sull'acufene

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato un nuovo studio per quanto riguarda problemi all’udito, nello specifico focalizzandosi sull’acufene.

Questo fenomeno, alquanto diffuso, risulta essere una sorta di rumore persistente che disturba chi ne è affetto. Secondo un recente rapporto stilato dall’azienda di Cupertino, circa il 15% di persone intervistate soffre di acufene e, di questi, per la maggior parte tale problema influenza in modo negativo sulla percezione dei suoni. L’indagine, portata avanti dall’Università del Michigan, ha coinvolto oltre 160.000 partecipanti, offrendo una panoramica completa sui problemi più diffusi per quanto riguarda l’udito.

Chi soffre di questa patologia descrive quanto sentito come il fischio di un bollitore o qualcosa di molto simile. L’acufene sembra colpire un numero sempre maggiore di persone, anche in giovane età. A causare danni all’apparato uditivo sembra essere una sovraesposizione al rumore, spesso causato dall’abuso di cuffie e auricolari. Ed è proprio in questa direzione che sembra volersi muovere Apple, ovvero trovando modi per evitare l’insorgere di tale fenomeno.

Ricerca sull’acufene e non solo: Apple è impegnata su diversi studi a tema salute

Rick Neitzel, professore di scienze della salute ambientale presso la Michigan School of Public Health, ha confermato l’utilità dello studio di Apple.

L’indagine, secondo Neitzel, sta mostrando quali sono i gruppi di popolazione più a rischio, facilitando la focalizzazione degli sforzi per arrestare, o quantomeno bloccare, il diffondersi dell’acufene. Per l’esperto, i dati raccolti nel report, offrono una panoramica completa a livello demografico e, abbinando questi dati alle attuali conoscenze scientifiche, sarà possibile fare importanti passi avanti per quanto riguarda la prevenzione.

Per Apple, questo tipo di informazione sarà utile per proporre soluzioni tecnologiche in prodotti come gli EarPods e AirPods. D’altro canto, per il colosso tecnologico, gli studi in ambito medico sono tutt’altro che una novità. Ricerche come Apple Women’s Health Study (dedicato alla salute riproduttiva) e Apple Heart Study, rappresentano una parte importante dei progetti su medio-lungo termine dell’azienda.

In vista del prossimo Worldwide Developers Conference del 10 giugno, inoltre, si vocifera proprio di alcune possibili novità riguardo AirPods che potrebbero riguardare la salute degli utenti.