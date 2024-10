Tutti o quasi si aspettavano la sua presentazione durante il chiacchierato evento di fine ottobre (o inizio novembre), e invece oggi Apple ha colto tutti di sorpresa. Il gigante di Cupertino ha infatti annunciato ufficialmente l’iPad Mini di settima generazione, un tablet compatto e con un cuore così potente da poter gestire anche Apple Intelligence. Il prezzo di partenza per il mercato italiano è di 609 euro.

iPad Mini 7ª generazione: portabilità e potenza

Dal punto di vista estetico, non ci sono novità da segnalare rispetto al modello precedente. Questo significa che il nuovo iPad Mini ha un design con profilo squadrato, proprio come quello dei fratelli maggiori. Invariata è la disposizione degli altoparlanti stereo, dei tasti per la gestione del volume, del pulsante di accensione/spegnimento con Touch ID integrato e del connettore magnetico.

Il display, circondato da cornici simmetriche e sottili, è un Liquid Retina da 8,3 pollici con risoluzione di 2266×1488 pixel, True Tone, ampia cromatica P3 e luminosità massima di 500 nit. Qui è possibile già segnalare una delle novità, ovvero la compatibilità con Apple Pencil Pro, accessorio che fino ad oggi è stato possibile utilizzare solo con gli Air e Pro del 2024.

Il più importante degli upgrade è però sotto la scocca in alluminio. Il cervello del nuovo tablet di Apple è infatti il chip A17 Pro, lo stesso di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e dunque in grado di gestire senza alcun tipo di problema anche le operazioni più intense. Dalle app per l’editing, ai videogiochi più sfrenati e graficamente esigenti (con tanto di ray tracing).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, sul retro c’è una nuova grandangolare da 12 megapixel capace di scattare foto ancora più nitide e dettagliate (con Smart HDR 4), mentre quella frontale è una 12 megapixel con ultra-grandangolo e funzione Center Stage.

Infine, oltre al Wi-Fi due volte più veloce (rispetto al modello precedente), vale la pena sottolineare che il tablet con iPadOS 18 è pienamente compatibile con Apple Intelligence, la suite di funzionalità basate sull’intelligence artificiale. Purtroppo questa non è disponibile in Italia, così come in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, e al momento non possibile dire quando la situazione si sbloccherà. Nel 2025, si spera.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Mini è già preordinabile sul sito di Apple nelle colorazioni Grigio Siderale, Blu, Viola e Galassia nelle seguenti configurazioni: