Apple: questi i nuovi prodotti in arrivo tra ottobre e novembre?

Il 2024 di Apple è tutto fuorché terminato. Dopo l’evento di settembre, durante il quale sono stati annunciati i nuovi iPhone, Apple Watch e AirPods, il gigante di Cupertino dovrebbe a breve comunicare il giorno di un nuovo appuntamento. Giocando con il clima dell’imminente Halloween, nel 2023 un evento dai toni “spettrali” è andato in scena il 30 ottobre, e quest’anno – giorno più, giorno meno – il periodo scelto dovrebbe essere lo stesso. Ma quali prodotti svelerà Tim Cook?

MacBook Pro con chip M4

Proprio come nel 2023, l’evento di quest’anno potrebbe vedere i nuovi MacBook Pro come principali protagonisti. Secondo le indiscrezioni (e presunti leak giunti con sorpresa di tutti dalla Russia), il laptop arriverà ancora una volta in versioni da 14 e 16 pollici e con versioni base, Pro e Max del processore M4, che attualmente è una esclusiva dell’iPad Pro di ultima generazione. Non sono attese novità lato design.

Mac Mini ancora più compatto

Una delle macchine Apple più chiacchierate degli ultimi mesi è il presunto Mac Mini con chip M4. Ancora in base alle voci di corridoio, il gigante di Cupertino avrebbe messo a punto un design ancora più compatto per il suo computer desktop. Forsa sarà piccolo quanto Apple TV, il box per lo streaming, e sarà privo di porte USB-A. Assisteremo dunque al primo grande restyling del Mac Mini dopo 14 anni? Così sembra.

Nuovo iMac?

Nel 2021, l’all-in-one di Apple ha subito un restyling che lo ha completamente rivoluzionato. Ora è più colorato e soprattutto più sottile. Nel 2023 è stata annunciata la versione con M3, quest’anno potrebbe toccare alla generazione con M4. Con il nuovo iMac potrebbero arrivare anche le versioni aggiornate del Magic Mouse, del Magic Trackpad e della Magic Keyboard, finalmente con USB-C al posto dello standard Lightning.

iPad Mini

L’attuale modello di iPad Mini è stato lanciato nel “lontano” 2021 e forse è giunto il momento di un upgrade. Nel caso, la grande novità potrebbe trovare spazio sotto la scocca in alluminio, ovvero un processore della linea M. Forse l’M2, come l’iPad Air lanciato nel 2024.

Quelli appena citati sono i quattro dispositivi più quotati, ma ci potrebbe essere spazio anche per altro. Come ad esempio nuove versioni del Mac Studio e del Mac Pro, le macchine per professionisti che al momento sono “bloccate” sui chip M2 Max e M2 Ultra.