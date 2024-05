Come da programma, Apple ha presentato diverse novità legate alla linea iPad. L’evento “Let Loose” ha visto come principali protagonisti i nuovi iPad Air M2 e iPad Pro M4, ma non sono mancati attesi e richiesti aggiornamenti degli accessori, su tutti l’innovativa Apple Pencil Pro. I nuovi tablet made-in-Cupertino sono già disponibili al pre-ordine (la vendita diretta prenderà il via la prossima settimana) e promettono di portare al livello successivo l’esperienza d’uso con update mirati.

iPad Air M2

L’Air di nuova generazione arriva in due formati, da 11″ (a partire da 719€) e – per la prima volta – da 13″ (a partire da 969€). Entrambi sono stati potenziati con il già noto chip M2 (CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core) e quindi le performance, rispetto al modello precedente, sono ancora più veloci. La RAM è di 8GB, lo spazio d’archiviazione invece va da 128GB a 1TB.

Il tablet made-in-Cupertino – a prescindere dalla diagonale – arriva con un display Liquid Retina con risoluzione di 2732 x 2049 pixel a 264 ppi, ampia gamma cromatica (P3), tecnologia True Tone e luminosità di picco di 600 nit.

In termini estetici non ci sono novità da segnalare, Apple ha infatti riproposto il design vincente del modello precedente. Sul retro c’è lo Smart Connector, sul fianco invece il connettore magnetico e i tasti del volume, sulla parte alta invece il tasto di accensione/spegnimento con Touch ID integrato.

Il comparto fotografico è composto da una grandangolare posteriore da 12 megapixel con zoom digitale fino a 5x e Smart HDR 4, e dalla ultra-grandangolare frontale da 12 megapixel finalmente posizionata sul lato lungo per una migliore esperienza in videochiamata.

Il tablet, infine, è compatibile con la nuova Apple Pencil Pro, una versione dello stylus che porta con sé tantissime migliorie.

iPad Pro M4

È il dispositivo più sottile mai creato da Apple, il modello da 13″ è spesso solo 5,1 mm. Si parla della vera stella dell’evento, l’iPad Pro M4, disponibile in due misure: un modello da 13″ (a partire da 1.569€) e uno ultraportatile da 11″ (a partire da 1.219€). Tra le tante novità che porta con sé, spicca il nuovo display Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem.

A detta di Apple, questo è il display più evoluto al mondo. E forse è proprio così:

La sopracitata tecnologia OLED tandem combina due pannelli OLED per generare una luminosità a tutto schermo senza precedenti: 1000 nit per i contenuti SDR e HDR e 1600 nit di picco per l’HDR.

per generare una luminosità a tutto schermo senza precedenti: 1000 nit per i contenuti SDR e HDR e 1600 nit di picco per l’HDR. Il vetro è in nano-texture e disperde la luce ambientale per ridurre i riflessi, preservando la qualità e il contrasto delle immagini.

Il cuore pulsante del tablet di ultima generazione è il nuovo chip M4. Questo è basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione ancora più efficiente nei consumi. La nuova CPU offre fino a quattro performance core e sei efficiency core con acceleratori di ML di ultima generazione. La GPU 10-core offre invece potenti funzioni come Dynamic Caching, il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware.

A tutto questo si aggiunge anche una maggiore banda di memoria unificata, quindi le app di rendering professionali risultano fino a 4 volte più veloci che con il chip M2. Ottimi anche i risultati in termini di efficienza energetica: a parità di performance, il processore M4 consuma la metà rispetto al M2.

Completano l’eccellente scheda tecnica la fotocamera grandangolare da 12 megapixel, la fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con ultra-grandangolo, il sistema audio a quattro altoparlanti, i quattro microfoni in array, il Wi-Fi 6E, il 5G, il Face ID, lo scanner LiDAR e la porta Thunderbolt / USB-C 4.

Il nuovo iPad Pro, poi, è compatibile con la Apple Pencil Pro e le nuove Magic Keyboard e Keyboard Folio.

Apple Pencil Pro

Lo stylus di nuova generazione presenta un inedito sensore che rileva quando il fusto viene premuto con le dita (“squeeze”) e apre una palette che consente di cambiare strumento, spessore del tratto e colore senza però interrompere il processo creativo. Sulla parte superiore è integrato poi un motore aptico che produce un leggero impulso quando la Apple Pencil Pro viene premuta oppure in caso di doppio tap o funzione Smart Shape.

Altra novità è che grazie al giroscopio è possibile ruotare lo stylus per cambiare l’angolazione del tratto e della pennellata, proprio come è possibile fare con una matita vera su carta.

Infine, è compatibile con il network Dov’è, quindi può essere facilmente rintracciata in caso di smarrimento.

Per il mercato italiano il costo della Apple Pencil Pro, compatibile unicamente con iPad Pro M4 e iPad Pro M2, è di 149€.