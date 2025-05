Apple: appello nella disputa legale con Epic Games su commissioni App Store

La battaglia legale tra il colosso tecnologico Apple e l’industria dei videogiochi si intensifica, segnando un nuovo capitolo in una disputa che sembra lontana dal concludersi. L’azienda di Cupertino ha recentemente presentato un ricorso contro la sentenza emessa dalla giudice Rogers, che aveva criticato duramente le politiche dell’azienda in merito alle commissioni in-app imposte sull’App Store.

La controversia, iniziata nel 2021, ruota attorno alle accuse secondo cui Apple avrebbe ignorato le ingiunzioni del tribunale, implementando strategie anticoncorrenziali per proteggere una fonte di ricavi contestata. Secondo il giudice Yvonne Gonzalez Rogers, le modifiche apportate da Apple per consentire sistemi di pagamento alternativi non sono state sufficienti.

Il magistrato ha descritto le azioni dell’azienda come una “grave sottovalutazione” della pazienza del tribunale, sottolineando che le pratiche di Apple sembrano mirate a eludere le decisioni legali precedenti. Questa accusa si inserisce in un contesto più ampio di critiche da parte di sviluppatori come Epic Games, che considerano le commissioni dell’App Store un abuso di posizione dominante.

Apple ed Epic Games: una disputa senza fine

Al centro della disputa vi sono le tariffe applicate da Apple sugli acquisti effettuati all’interno delle app. Queste commissioni, secondo Epic Games e altri sviluppatori, limitano la competitività del mercato e ostacolano la libertà degli utenti di scegliere modalità di pagamento alternative. Dopo la sentenza del 2021, alcune piattaforme, tra cui Spotify, hanno iniziato a introdurre sistemi di pagamento esterni per evitare le tariffe imposte dall’App Store.

Nonostante le critiche, Apple continua a difendere il suo modello di business, sostenendo che le commissioni sono essenziali per mantenere la qualità e la sicurezza della piattaforma. Tuttavia, le decisioni legali in questa causa potrebbero avere implicazioni significative per il settore tecnologico, ridefinendo i rapporti economici tra sviluppatori e piattaforme digitali. L’esito dell’appello potrebbe rappresentare un punto di svolta, influenzando il funzionamento degli ecosistemi digitali chiusi e la regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche.

Non è ancora chiaro quali argomenti Apple presenterà nel suo ricorso, ma la posta in gioco è alta. La sentenza potrebbe non solo modificare il modello economico dell’App Store, ma anche creare un precedente per altre aziende tecnologiche che operano in mercati chiusi. Nel frattempo, il dibattito continua a sollevare interrogativi su come bilanciare innovazione, concorrenza e protezione dei consumatori in un panorama digitale in continua evoluzione.