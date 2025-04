Spotify mette a tacere le voci: niente ads per gli utenti Premium

Fino a poco tempo fa, i servizi streaming (ma anche televisivi), permettevano agli utenti due potenziali approcci: ottenere accesso ai contenuti accompagnati da pubblicità, oppure pagare per evitare qualunque tipo di interruzione. Oggi questo concetto sta andando a perdersi, con abbonamenti a pagamento che propongono comunque annunci, spesso invasivi.

Uno degli ultimi servizi a resistere sembra essere stato Spotify Premium che, con il pagamento della quota mensile, permette agli utenti di eliminare del tutto qualunque tipo di pubblicità. Nonostante ciò, alcuni recenti fatti, hanno messo in dubbio questa politica della piattaforma svedese.

Attraverso diverse segnalazioni, negli scorsi mesi gli utenti Premium hanno riportato la presenza anomala di annunci. Nonostante Spotify abbia confermato che tutto ciò non sia stato altro che un semplice bug, in rete circolavano voci riguardo test per introdurre ads anche nei piani a pagamento.

Niente annunci per gli utenti Premium di Spotify: la conferma della piattaforma

Con il sospetto crescente da parte degli utenti, la piattaforma ha voluto mettere a tacere tali voci una volta per tutte, attraverso un apposito post X pubblicato nelle scorse ore in cui viene smentita questa voce, definita come del tutto falsa.

There is a rumor circulating that Spotify is putting ads into premium music listening. This rumor is false. Premium music listening is and will remain ad-free. — Spotify (@Spotify) April 8, 2025

Come espresso in modo chiaro “L’ascolto di musica Premium è e rimarrà senza pubblicità“.

Nonostante ciò, non è stato chiarito a fondo la natura dei bug che hanno afflitto il servizio nel corso degli scorsi mesi. In ogni caso, almeno al momento, le dichiarazioni di Spotify dovrebbero aver tranquillizzato l’utenza.