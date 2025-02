Spotify Premium: un bug mostra le pubblicità, utenti imbestialiti

Chi utilizza il piano Spotify Premium può godersi un’esperienza musicale di livello avanzato rispetto al piano base. Tra i privilegi che garantisce questa soluzione, c’è l’assenza di pubblicità, utile per garantire un’esperienza d’ascolto senza alcuna interruzione. Purtroppo però negli ultimi giorni diversi utenti Spotify Premium hanno notato annunci pubblicitari che sono comparsi improvvisamente durante l’ascolto. Le lamentele dunque sono state tantissime, in quanto tale situazione non dovrebbe accadere.

A quanto pare ci sarebbe un bug in corso, il quale avrebbe colpito più piattaforme. A lamentarsi infatti sono stati gli utenti Android ma anche coloro che hanno un iPhone o che semplicemente utilizzano Spotify dal web.

Spotify indaga sulle cause del bug

Gli abbonati stanno segnalando il problema indicando marca e modello del dispositivo, versione del sistema operativo e dell’app, oltre al tipo di annuncio visualizzato. Alcuni hanno provato a risolvere autonomamente con disconnessione, svuotamento della cache, reinstallazione dell’app o cambio dispositivo, senza successo.

Il disagio è comprensibile, considerando che i piani Premium hanno un costo non indifferente:

Student : 5,99€/mese;

: 5,99€/mese; Individual : 10,99€/mese;

: 10,99€/mese; Duo : 14,99€/mese;

: 14,99€/mese; Family: 17,99€/mese.

Pagare per un’esperienza senza pubblicità e trovarsi comunque interruzioni durante l’ascolto è un problema che rischia di danneggiare la fiducia degli utenti nel servizio.

Spotify dal suo canto ha già rassicurato gli utenti. L’azienda infatti ha dichiarato di essere al lavoro per chiarire l’intera situazione, identificando la causa del problema. Almeno per ora non ci sono notizie in merito a quando arriverà la correzione, ma gli utenti sperano ovviamente che il tutto venga risolto in tempi brevi.

Qualcuno ipotizza addirittura che Spotify potrebbe ricorrere ad una sorta di risarcimento per gli utenti. Come esempio si può prendere in causa Sony che dopo alcune interruzioni del servizio PlayStation plus, ha regalato cinque giorni gratuiti al suo pubblico. Staremo a vedere dunque quali saranno i risvolti nei prossimi giorni.