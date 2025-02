Apple: Aptoide ora è disponibile anche per gli utenti iOS

Tutti gli utenti che hanno avuto tra le mani uno smartphone Android nel passato, ricorderanno il grande impatto che ebbe uno degli store alternativi più famosi al mondo: Aptoide. Ebbene, oggi quella piattaforma che concede accesso a giochi e contenuti di vario genere, oggi è disponibile anche per chi ha un iPhone in Europa. Aptoide è giù disponibile al download per tutti, essendo stata portata a termine la fase di test.

Un’alternativa all’App Store, ma solo per i giochi

La versione iOS di Aptoide è stata progettata esclusivamente per i videogiochi. La lista dei contenuti integra al suo interno circa una ventina di titoli da scaricare. Sono giochi che in pochi conoscono, ma siamo solo all’inizio. Tutto ciò rientra nelle regole imposte dal DMA che richiede la presenza di un market alternativo all’App Store.

Un aspetto interessante di Aptoide è la possibilità per gli utenti di scegliere tra diverse versioni di uno stesso gioco. Questo permette, ad esempio, di installare una versione precedente di un titolo nel caso in cui l’ultima release presenti bug o problemi di compatibilità. È una funzione particolarmente utile per chi cerca stabilità nei giochi o desidera evitare aggiornamenti forzati.

Acquisti in-app e libertà per gli sviluppatori, come si installa Aptoide

Aptoide su iOS supporta un sistema di pagamenti integrato, che consente di effettuare acquisti in-app direttamente dallo store alternativo. Questo significa che i giocatori possono sbloccare contenuti extra nei giochi proprio come avviene su App Store, ma bypassando le commissioni di Apple.

Con questo approccio, Aptoide si propone come un vero concorrente delle piattaforme alternative che hanno fatto il loro debutto su iOS negli ultimi mesi, come AltStore e l’Epic Games Store.

Per poter effettuare il download di Aptoide ed averlo sul proprio iPhone il percorso è semplice: bisogna solo recarsi sul sito ufficiale della piattaforma direttamente dal browser del proprio smartphone.