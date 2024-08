iPhone e iPad: a breve un nuova rivoluzione legata al DMA in UE

Nei paesi dell’Unione Europea, iOS è destinato a diventare un sistema operativo sempre più aperto. Come riportato infatti in un post pubblicato sul portale dedicato agli sviluppatori, Apple consentirà agli utenti iPhone (ma anche iPad) di scegliere le app predefinite per le telefonate, i messaggi, la gestione delle password e altro ancora. Queste opzioni saranno disponibili nel corso del 2024 in una sezione “App predefinite” in Impostazioni.

Decisione presa in totale autonomia oppure forzata? Ovviamente, essendo ben note le strategie di Apple volte a proteggere il suo ecosistema, si stratta della seconda opzione. «Questi aggiornamenti derivano dal nostro dialogo costante e continuo con la Commissione Europea circa la conformità ai requisiti del Digital Markets Act», spiega il colosso di Cupertino.

iOS e iPadOS: novità per la scelta del browser predefinito

Lo stesso aggiornamento apporterà modifiche alla schermata di scelta del browser su iPhone e iPad. Questa nuova schermata verrà mostrata a tutti gli utenti che hanno impostato Safari come browser predefinito e ciò avverrà una volta per dispositivo anziché una volta per utente. La scelta sarà inoltre più immediata e sarà obbligatorio passare per App Store eventualmente solo per scaricare il browser alternativo scelto. Tra le opzioni ci sono anche Brave, Google Chrome, DuckDuckGo, Firefox e Edge.

Per quanto riguarda gli utenti, prima di poter scegliere un nuovo browser, dovranno consultare l’intero elenco. Per gli sviluppatori saranno invece messi a disposizione più dati (tramite un’API in App Store Connect) sulle performance dei loro browser in questa nuova schermata, come ad esempio il tasso di selezione.

Come già sottolineato, nel caso dei browser non si può parlare di una novità, ma di un aggiornamento di una opzione che è già disponibile (a partire da iOS 17.4). Già oggi, infatti, gli utenti in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea possono scegliere come predefinito un browser diverso da Safari.