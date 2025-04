Google Assistant Driving Mode scompare da Maps su Android

La recente eliminazione della modalità Google Assistant Driving Mode da Google Maps ha lasciato gli utenti Android sorpresi e, in molti casi, delusi. Questa funzionalità, progettata per garantire un’interazione sicura con il proprio smartphone durante la guida, è stata rimossa senza alcun preavviso, causando un vuoto in termini di sicurezza.

La modalità di guida, identificabile dalla caratteristica barra nera nella parte inferiore dello schermo, consentiva agli utenti di gestire messaggi, chiamate e contenuti multimediali utilizzando esclusivamente comandi vocali. Questa innovazione permetteva di mantenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada, contribuendo a ridurre le distrazioni durante la guida. Tuttavia, con le versioni più recenti delle app Google e Google Maps, questa funzionalità è stata silenziosamente eliminata, lasciando gli utenti senza un’alternativa immediata.

Secondo quanto riportato da fonti come 9to5Google, non è ancora chiaro se questa rimozione sia il risultato di un problema tecnico temporaneo o di una decisione definitiva da parte della compagnia. Tuttavia, alcuni esperti del settore ipotizzano che questa mossa possa essere legata a imminenti novità legati all’assistente Gemini.

Google Assistant Driving Mode sarà sostituito da Gemini?

Durante la conferenza Google I/O prevista per maggio 2025, Gemini dovrebbe essere presentato come una soluzione avanzata per i sistemi Android Auto e Android Automotive, aprendo la strada a un’interazione digitale più intelligente e contestuale.

Negli ultimi mesi, si sono moltiplicate le speculazioni su una possibile graduale dismissione dell’Assistente Google in favore di soluzioni più sofisticate basate sull’AI. Se confermate, queste strategie segnerebbero un cambiamento significativo nell’approccio di Google a diversi ambiti, incluso quello legato alle interazioni durante la guida di veicoli.

Per ora, però, gli utenti Android devono fare i conti con la perdita di una funzione che rappresentava un elemento chiave per una guida sicura e connessa. La speranza è che Gemini non solo sostituisca le funzionalità eliminate, ma introduca miglioramenti significativi, rendendo l’esperienza al volante ancora più comoda per gli utenti.