Apple passa all'attacco e colpisce Spotify: "ha smesso di innovare"

Sono diversi anni ormai che Daniel Ek, CEO di Spotify, attacca Apple per via delle politiche riguardanti App Store e più precisamente gli acquisti in-app. Questa volta però è l’azienda di Cupertino a sferrare il colpo, anche se per motivi diversi.

Intervistato da Craig McLean di Wallpaper, Oliver Schusser, VP di Apple Music, Apple TV+, Sports e Beats, ha rilasciato commenti sullo streaming musicale in generale e su come si stiano muovendo di recente le aziende concorrenti in questo settore.

Spotify sta perdendo di vista la musica? Secondo Apple, sì

Come è scontato che sia, Schusser ha prima di tutto elogiato il ritmo costante di innovazione di Apple Music. Allo stesso tempo ha sottolineato come altri stiano invece perdendo di vista la musica, che dovrebbe essere sempre protagonista. Parlando di podcast e audiolibri, il riferimento a Spotify è abbastanza chiaro.

Noi ci concentriamo sulla musica, mentre altri vanno verso podcast e audiolibri… E mentre altre società in questo mercato hanno in un certo senso smesso di innovare, noi stiamo davvero spingendo tanto.

Schusser ha portato l’attenzione su funzionalità come Apple Music Sing (una sorta di karaoke), l’app per la musica classica, l’audio e l’audio spaziale. «Con l’audio spaziale, abbiamo rivoluzionato completamente l’esperienza di ascolto. In questo mercato si è passati dal mono allo stereo e poi, per decenni, non c’è stato nient’altro. Poi noi abbiamo inventato un nuovo standard, e ora il 90% dei nostri abbonati ascolta musica in audio spaziale», ha affermato il dirigente.

Qualche parola è stata spesa anche per il ritorno di Beats Pill, uno speaker particolarmente apprezzato tanto per il design quanto la qualità audio sprigionata. L’aggiornamento ha richiesto più tempo del previsto per una questione di priorità:

Consideriamo Beats un’azienda di prodotti premium. Siamo nel settore delle cuffie e la nostra aspirazione è di realizzare delle cuffie con la migliore tecnologia possibile. Avevamo bisogno di riprogettare e reimmaginare completamente il nostro intero portfolio. Abbiamo quindi deciso di concentrarci su questo prima di tornare sul Pill.

Risponderà Daniel Ek all’accusa mossa dal dirigente Apple? Nell’attesa, l’intervista completa può essere recuperata qui.