Apple cambia Nascondi la mia email: gli indirizzi privati saranno più facili da riconoscere

Con un messaggio inviato alla comunità degli sviluppatori, nei giorni scorsi Apple ha annunciato che gli indirizzi generati tramite la funzione Nascondi la mia email (Hide My Email, in inglese) non utilizzeranno più il tradizionale dominio @icloud.com , ma saranno progressivamente assegnati al nuovo dominio @private.icloud.com .

Soltanto a una prima sommaria occhiata, può sembrare un semplice cambiamento organizzativo. In realtà la decisione potrebbe alterare il modo con cui servizi online, applicazioni e piattaforme identificano gli utenti che scelgono di non condividere il proprio indirizzo reale.

Cos’è Apple Nascondi la mia email e cosa cambia quest’estate

La funzione Nascondi la mia email nasce con iCloud+ e rappresenta una delle iniziative più rilevanti introdotte da Apple nell’area della protezione dei dati personali. Il meccanismo permette di creare indirizzi casuali che inoltrano automaticamente i messaggi ricevuti verso la casella email principale (che resta riservata). L’obiettivo è ridurre il tracciamento, limitare la profilazione e impedire che aziende o siti web raccolgano informazioni personali non necessarie. Apple ha progressivamente ampliato la tecnologia integrandola anche con Accedi con Apple, il sistema di autenticazione che consente di registrarsi a servizi esterni senza condividere dati aggiuntivi.

Secondo la comunicazione inviata agli sviluppatori, il passaggio al dominio private.icloud.com avverrà durante l’estate 2026 e interesserà sia Nascondi la mia email che Accedi con Apple.

Gli indirizzi preesistenti e quindi già attivi continueranno a funzionare normalmente senza interruzioni del servizio. Le nuove registrazioni, invece, riceveranno alias appartenenti esclusivamente al nuovo dominio dedicato.

Perché il dominio icloud.com offriva una forma di anonimato aggiuntiva

Fino a oggi una delle caratteristiche più interessanti di Nascondi la mia email derivava proprio dal fatto che gli indirizzi generati risultavano difficili da distinguere da quelli appartenenti a normali utenti iCloud. Entrambi utilizzavano infatti il dominio @icloud.com . Un sito web poteva sapere che stava ricevendo una casella Apple, ma non aveva alcun modo immediato per capire se si trattasse di un indirizzo reale o di un alias temporaneo creato per proteggere la privacy.

Con l’introduzione di @private.icloud.com la situazione cambia radicalmente: un semplice controllo sul dominio consente a qualsiasi applicazione di riconoscere che l’utente sta utilizzando un indirizzo email temporaneo generato automaticamente da Apple.

Dal punto di vista tecnico l’identificazione diventa banale: basta inserire il dominio all’interno di una blacklist oppure applicare regole specifiche durante la fase di registrazione.

Il valore di Nascondi la mia email non risiede soltanto nell’inoltro dei messaggi: una parte importante della sua efficacia deriva dal fatto che l’utente può apparire come qualsiasi altro cliente Apple. Eliminare questa ambiguità potrebbe ridurre la libertà di utilizzare identità separate per differenti servizi senza esporsi a discriminazioni tecniche.

Molti utenti, poi, utilizzano Nascondi la mia email per limitare spam, campagne promozionali invasive e possibili violazioni dei dati. Se i siti non accetteranno più questi indirizzi, la persona interessata potrebbe essere costretta a fornire la propria email reale per completare la registrazione.

Cosa cambia per Accedi con Apple

Come anticipato in precedenza, la modifica non riguarda soltanto gli alias generati da iCloud+. Apple ha deciso di unificare anche gli indirizzi utilizzati da Accedi con Apple, che fino a oggi erano creati come @privaterelay.appleid.com mentre in futuro utilizzeranno anch’essi private.icloud.com .

La Mela non ha fornito spiegazioni dettagliate sulle motivazioni che hanno portato alla decisione. La comunicazione agli sviluppatori descrive il cambiamento operativo ma non entra nel merito delle implicazioni sulla riservatezza delle comunicazioni o sulle possibili conseguenze per l’accesso ai servizi online.

Privacy e anonimato non sono la stessa cosa

La discussione sul nuovo dominio private.icloud.com rischia però di far passare in secondo piano un aspetto fondamentale: Nascondi la mia email non è mai stato uno strumento di anonimato.

La funzione è progettata per impedire a siti web, applicazioni e società di marketing di conoscere l’indirizzo email reale dell’utente, ma Apple mantiene necessariamente un collegamento tra ogni alias generato e l’account associato.

Il meccanismo si basa infatti su un sistema di inoltro che richiede la presenza di una mappatura interna tra indirizzo temporaneo e casella effettiva: senza tale associazione il servizio non potrebbe funzionare. L’utente non è quindi certamente anonimo nei confronti di Apple!

Un recente procedimento giudiziario negli USA ha ulteriormente messo in evidenza questo specifico aspetto. In risposta a una richiesta legale, Apple ha potuto collegare un indirizzo creato tramite Nascondi la mia email all’account che lo aveva generato.

L’episodio ha evidenziato una distinzione spesso trascurata: proteggere la privacy non significa eliminare ogni possibilità di identificazione. Significa piuttosto limitare la quantità di informazioni condivise con soggetti esterni durante le normali attività online.