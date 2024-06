Apple CarPlay cambia faccia: ecco come sarà la prossima generazione

Apple durante la conferenza WWDC 2024 ha svelato diverse novità tra cui i iOS 18 ma anche per quanto riguarda il software dedicato al settore automotive. Il colosso di Cupertino ha affermato con con la tanto attesa prossima generazione di CarPlay che arriverà entro la fine dell’anno, ci saranno ottime novità.

“La prossima generazione di CarPlay consente al sistema del veicolo di interagire con iPhone per creare esperienze ancora più coerenti che mettono in mostra il meglio dell’auto e dell’iPhone stesso. Consente la configurazione e la personalizzazione di esperienze speciali per ciascun modello di veicolo“, queste le parole che sono state dichiarate in merito all’interfaccia per auto.

Apple CarPlay pronto a cambiare in meglio per gli utenti, ecco come

Qualche riflettore è stato puntato quindi anche sul software dedicato alle automobili. C’è però una cattiva notizia che continua a persistere: Apple continua a rifiutarsi di annunciare una data di uscita esatta per il nuovo CarPlay. L’azienda ha però sottolineato che il sistema sarà in grado di riprodurre contenuti sia dall’iPhone che dal veicolo stesso.

In poche parole Apple CarPlay andrà ad implementarsi ancor di più con il veicolo, anche per quanto riguarda le informazioni di guida. Apple ha lasciato trasparire mediante uno dei video della riprodotti durante la WWDC 2024 che la quantità di dati sui veicoli proiettati all’interno di CarPlay dipenderà dalla quantità di informazioni che le case automobilistiche sono disposte a fornire.

Pertanto, l’esperienza dell’utente varierà a seconda del veicolo e del team responsabile del suo software. Quanto più una casa automobilistica deciderà di fornire accesso ad Apple, più CarPlay si integrerà meglio con l’auto. Al momento l’azienda non ha voluto rilasciare altre informazioni su quali saranno i brand automobilistici ad implementare per primi il nuovo sistema. Oltre questo però c’è da tenere conto che a Aston Martin e Porsche hanno già anticipato chiaramente che saranno protagoniste in tal senso.