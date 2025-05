Apple CarPlay Ultra: rivoluzione per l'infotainment in auto

La tecnologia automobilistica sta per vivere una nuova rivoluzione grazie al debutto di Apple CarPlay Ultra, un sistema che ridefinisce l’interazione tra conducente, veicolo e smartphone. Lanciato sui modelli Aston Martin, questo aggiornamento rappresenta un significativo passo avanti nell’integrazione veicolo-smartphone, offrendo un controllo senza precedenti su funzionalità e strumentazioni del cruscotto.

Che cos’è Apple CarPlay Ultra

Con questa nuova versione, Apple ha superato i limiti di CarPlay, che si limitava alla proiezione dei contenuti in mirroring sul display centrale. Ora, CarPlay Ultra si espande fino a includere la gestione della strumentazione digitale, consentendo agli utenti di monitorare informazioni vitali come velocità, livello di carburante e temperatura del motore direttamente dal proprio iPhone.

L’innovazione non si ferma qui: il sistema permette anche il controllo del climatizzatore e dell’impianto audio tramite comandi vocali Siri, controlli fisici del veicolo o interazione touch.

Uno degli aspetti più distintivi di CarPlay Ultra è la possibilità per i costruttori di personalizzare l’interfaccia secondo il proprio stile e identità visiva. Ad esempio, gli utenti possono scegliere tra temi ispirati ai classici quadri strumenti di Aston Martin o optare per layout minimalisti in puro stile Apple. Questa personalizzazione infotainment consente un’esperienza utente unica e in linea con il DNA del marchio automobilistico.

Oltre alla personalizzazione estetica, il sistema offre un controllo centralizzato delle funzioni del veicolo. Questo include la gestione di applicazioni multimediali e mappe direttamente dal display del cruscotto, integrando perfettamente le funzionalità dello smartphone con quelle del veicolo.

CarPlay Ultra: su quali auto è disponibile

I possessori di veicoli Aston Martin potranno beneficiare di questa tecnologia attraverso un aggiornamento software. Oltre a Aston Martin, anche i marchi del gruppo Hyundai, tra cui Kia e Genesis, stanno lavorando per implementare CarPlay Ultra nei loro veicoli.

Tuttavia, non tutti i produttori hanno accolto favorevolmente questa novità. Ad esempio, Mercedes-Benz ha deciso di non supportare questa evoluzione del sistema, evidenziando le sfide che Apple dovrà affrontare per ottenere un’adozione universale.

Dopo il debutto in Nord America, Apple prevede di estendere CarPlay Ultra ad altri mercati globali entro l’anno prossimo. Compatibile con iOS 18.5 e versioni successive, il sistema richiede almeno un iPhone 12 per essere utilizzato.