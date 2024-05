Apple, che fine hanno fatto le AirPods Max 2?

Lanciate nel 2020, le AirPods Max hanno ricevuto probabilmente meno attenzione del previsto. Anche da parte di Apple, che, calendario alla mano, non le aggiorna da ormai quattro anni. E dunque, soprattutto dopo la presentazione delle nuove Sonos Ace, ci si chiede quale sia la strategia dell’azienda di Cupertino per le sue cuffie Bluetooth premium. Ad oggi tutto tace, ma grazie ai soliti nomi del panorama tech è possibile farsi un’idea di ciò che potrebbe arrivare in futuro.

AirPods Max 2 nel 2024 ma con poche novità?

Pochi giorni fa, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha ribadito ancora una volta che, secondo lui, le AirPods Max 2 debutteranno nella seconda metà del 2024. Sì, ma quando? L’esperto in fatto di Apple non ha definito una precisa finestra temporale, ma si può pensare a settembre come mese di lancio di presentazione e lancio delle cuffie premium di seconda generazione. Già in passato Apple ha sfruttato l’evento dedicato agli iPhone per presentare novità a tema AirPods, e quest’anno potrebbe ripetersi.

Tuttavia, per chiunque sia in attesa di aggiornamenti significativi, la delusione purtroppo potrebbe essere dietro l’angolo. «Mi aspetto che le nuove AirPods Max siano dotate di una porta USB-C, ma non punterei su eventuali nuove importanti funzionalità», scrive Gurman.

L’aggiunta di una porta USB-C per la ricarica si rivelerebbe una aggiunta a dir poco scontata, dal momento che Apple l’ha introdotta praticamente su tutti i suoi dispositivi, iPhone compresi. Pensare all’adozione di questo standard come unica novità appare però riduttivo. Tra altri possibili upgrade si ipotizzano nuove opzioni di colore e anche l’utilizzo del chip H2 per abilitare funzionalità oggi disponibili sugli AirPods Pro di 2ª generazione, come l’audio adattivo e l’attivazione più semplice di Siri.

La nota dolente resterà il prezzo, per alcuni difficile da “digerire”. Possibile si possa partire dai 579 euro attuali, quindi un costo superiore a quello di altre cuffie on-ear top di gamma come le Sony WH-1000XM5 (419 euro) o le nuove Sonos Ace (499 euro)