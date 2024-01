Nell’anno che è appena iniziato ci saranno diversi importanti appuntamenti riguardanti il mondo Apple. Dalla tradizionale WWDC di giugno all’evento di settembre, probabilmente il più atteso visti i protagonisti (gli smartphone della gamma iPhone 16).

Nel 2024 dell’azienda di Cupertino però non ci sono solo certezze. In tanti si chiedono se ad esempio nei prossimi mesi ci sarà spazio anche un nuovo iMac Pro, oppure per il tanto chiacchierato/richiesto primo iPhone pieghevole. I piani di Apple non sono noti quindi non è possibile rispondere con totale certezza, ci si può tuttavia muovere per ipotesi.

I prodotti che Apple probabilmente non presenterà nel corso del 2024

iMac Pro

Secondo le indiscrezioni, il colosso californiano starebbe lavorando ad un iMac Pro con display mini-LED da 32 pollici. Il nuovo computer AiO, ritiene l’analista Ming-Chi Kuo, debutterà quasi sicuramente nel 2025, quindi per quest’anno – salvo sorprese – bisognerà accontentarsi ancora di un iMac da 24 pollici (quello attualmente in commercio è dotato del chip M3).

AirTag 2

In base alle fonti del sopracitato Ming-Chi Kuo, il tracker di nuova generazione non debutterà prima del 2025. Al suo interno quasi sicuramente il chip Ultra Wideband di seconda generazione attualmente integrato nella gamma iPhone 15.

Apple Watch Ultra con microLED

Il primo dispositivo a marchio Apple ad offrire un display con tecnologia microLED sarà – si vocifera – un Apple Watch. L’indossabile con questa precisa caratteristica è atteso per il 2025 o il 2026.

Per questo motivo, nel 2024 gli esperti del settore non ipotizzano il lancio di un nuovo Apple Watch Ultra. L’azienda guidata da Tim Cook starebbe preparando un più sostanzioso aggiornamento per gli anni successivi.

iPhone SE di quarta generazione

Nonostante quello attualmente in commercio faccia fatica a conquistare gli utenti, il chiacchierato iPhone SE 4 pare sia molto atteso. I rumor descrivono un prodotto con design (finalmente!) full screen e tecnologie ben più versatili e moderne, come il display OLED, una batteria più capiente, il Face ID e la porta USB-C.

Il debutto dello smartphone? Nel 2025, in base alle ultime notizie.

iPhone e iPad pieghevoli

La lista (stilata da MacRumors) si conclude con i dispositivi forse più attesi. Più che altro perché la concorrenza (Google e Samsung principalmente) è già molto avanti.

Apple non ha ancora lanciato un dispositivo mobile pieghevole, che sia uno smartphone o un tablet. Ci starebbe però lavorando. Volendo affidarci alle voci di corridoio più recenti (ancora Ming-Chi Kuo), un iPhone pieghevole di sicuro non debutterà prima del 2025.