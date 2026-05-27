NVIDIA dice addio al Control Panel dopo 20 anni: cosa cambia su GeForce

Chi utilizza GPU NVIDIA da parecchi anni conosce bene quella finestra grigia piena di menu laterali, impostazioni 3D e opzioni spesso incomprensibili ai meno esperti. Il vecchio NVIDIA Control Panel ha accompagnato intere generazioni di schede GeForce: dai tempi delle GeForce 6 fino alle RTX 50. Ora NVIDIA ha deciso di chiudere definitivamente il ciclo per gli utenti consumer.

L’azienda ha annunciato che tutte le funzioni ancora supportate del pannello classico sono state migrate nella nuova NVIDIA App, il client unificato introdotto inizialmente nel 2024 come sostituto di GeForce Experience. La transizione non arriva all’improvviso: il lavoro di integrazione è andato avanti per oltre 2 anni, con aggiornamenti progressivi che hanno trasferito impostazioni avanzate, gestione DLSS, tuning GPU, configurazioni multi monitor e controlli video dentro una singola interfaccia.

La decisione segna la fine di un software come Control Panel rimasto quasi immutato per circa 20 anni: NVIDIA manterrà il componente installato sui sistemi esistenti, almeno fino a una reinstallazione pulita dei driver. Chi desidera continuare a usarlo potrà ancora scaricarlo dal Microsoft Store, ma senza nuove funzioni, correzioni o sviluppi futuri.

Perché NVIDIA ha deciso di abbandonare il vecchio Control Panel

Il pannello storico nasceva in un’altra epoca di Windows. L’interfaccia utilizzava ancora componenti legati alle API Win32 classiche e buona parte del codice originale derivava da architetture sviluppate per Windows XP e Windows Vista. Con il passare del tempo NVIDIA ha continuato ad aggiungere funzioni senza però riprogettare davvero il software.

All’inizio degli anni 2000 il pannello NVIDIA serviva soprattutto per modificare anti aliasing, filtraggio anisotropico o frequenze video. Oggi il driver dialoga con modelli AI, sistemi di upscaling come DLSS, overlay in tempo reale, filtri RTX e ottimizzazioni per creator. Tenere separati più programmi diversi aveva iniziato a creare una certa frammentazione.

Con la nuova NVIDIA App l’azienda guidata da Jensen Huang punta a centralizzare tutto: driver Game Ready, driver Studio, overlay, aggiornamenti, ottimizzazioni per i singoli giochi, gestione DLSS e perfino alcune opzioni avanzate storicamente presenti nel pannello legacy ora convivono nella stessa applicazione.

La nuova architettura apre anche agli aggiornamenti rapidi: si vede bene con le ultime release. Le versioni 11.x della NVIDIA App hanno integrato progressivamente controlli per DLSS Override, RTX HDR, RTX Video Super Resolution, Surround, impostazioni multi monitor e tuning GPU avanzato.

Le funzioni migrate nella nuova applicazione

Per anni gli utenti hanno modificato dal Pannello di controllo NVIDIA impostazioni come il V-Sync, che sincronizza il frame rate con la frequenza del monitor; il Triple Buffering per migliorare la fluidità; la cache degli shader per velocizzare il caricamento degli effetti grafici; il limitatore di frame; l’anti aliasing forzato per ridurre le scalettature nelle immagini e le opzioni di gestione energetica della GPU.

Nella nuova NVIDIA App queste impostazioni si trovano dentro Graphics, Program Settings oppure nelle configurazioni globali. NVIDIA ha trasferito anche numerose opzioni storiche legate ai giochi DirectX più vecchi.

Un dettaglio interessante riguarda il supporto offline. Le prime versioni della NVIDIA App dipendevano parecchio dalla connettività online; una scelta criticata da molti. Con gli aggiornamenti del 2025 NVIDIA ha corretto almeno in parte il problema, permettendo l’accesso locale alle impostazioni principali anche senza autenticazione o connessione Internet.

La nuova piattaforma incorpora anche funzioni assenti nel vecchio pannello classico. Ad esempio, la registrazione AV1 hardware fino a 4K 120 fps tramite overlay aggiornato; gestione centralizzata di RTX HDR per convertire contenuti SDR; le opzioni di GPU tuning automatico integrate direttamente nel client; il monitoraggio delle prestazioni con overlay telemetrico; i controlli per Smooth Motion e DLSS global override.

RTX PRO resta fuori dalla transizione

Gli utenti professionali non vengono coinvolti immediatamente, almeno per il momento. NVIDIA ha confermato che le schede RTX PRO continueranno a utilizzare il vecchio Control Panel fino alla migrazione completa delle funzioni workstation.

Nel settore professionale, infatti, il pannello contiene ancora opzioni delicate legate a sincronizzazione display, configurazioni Quadro legacy, gestione Mosaic, profili CAD certificati e controlli specifici per ambienti multi GPU professionali.

In ambienti enterprise o workstation una modifica troppo rapida potrebbe creare incompatibilità con software industriali, applicazioni CAD o workflow certificati ISV. NVIDIA quindi procede con molta più cautela rispetto al segmento gaming.